Das römische Langhaus aus dem Römerpark Ruffenhofen hat sein Ziel erreicht. Mit deutlicher Verspätung startete am frühen Nachmittag der kleine Konvoi mit Haus und Lehmbackofen vom Limeseum in Wittelshofen. Sein Ziel: das Gelände der Landesgartenschau in Richtung Wassertrüdingen.

Römerhaus unbeschadet angekommen

Das Anheben des Wohnhauses auf einen LKW-Anhänger und die Sicherungsmaßnahmen hatten deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Zuvor hatte Matthias Pausch, Leiter des Limeseums noch die Sorge geäußert, ob das Haus den Belastungen des Transports wohl standhalten oder einfach auseinander fallen würde.

Der Nachbau eines römischen Wohnhauses überstand die Kranfahrt durch die Luft jedoch unbeschadet. Nach gut einer halben Stunde Fahrzeit erreichte der Schwertransport sein Ziel. Auf Betonplatten als Fundament, wurde das Haus an seinen endgültigen Standort gehoben.

Nachbau in historischen Handwerkstechniken

In Wassertrüdingen wird das Gebäude in die ab Mai stattfindende Gartenschau integriert, als Element eines römischen Gartens. Das halboffene Gebäude hatten Freiwillige der Jugendbauhütte Regensburg in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen eines Projekts nachgebaut und dabei weitgehend historische Handwerkstechniken angewendet.