22.08.2021, 11:02 Uhr

Römische Legionäre reiten in Kempten - der Römersommer 21

Pferde, Kampfkunst, römische Legionäre: Das können Interessierte am Wochenende in Kempten im Archäologischen Park Cambodunum bestaunen - beim Römersommer 21 in Kempten. Authentizität hoch zu Ross ist allerdings gar nicht so einfach.