Rodungen: Landratsamt informiert, Umweltschützer enttäuscht

In seinen einführenden Worten am späten Freitagnachmittag erklärte Landrat Eberhard Nuß, man wolle „transparent Informationen zu dem in der Öffentlichkeit umstrittenen Projekt“ geben.

„Ich habe Sie heute alle eingeladen, um interessierte Menschen über die Hintergründe eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu informieren. Menschen, die sich – so wie ich – Sorgen machen um den Klimawandel und den Artenschutz.“ Würzburgs Landrat Eberhard Nuß

Behörden: Genehmigung rechtens

Vertreter der beteiligten Behörden betonten, dass die Genehmigung der Steinbrucherweiterung um rund 10 Hektar aus dem Jahr 2009 rechtens war und dass diese Genehmigung unter Bestandschutz stehe: Die Firma Benkert dürfe auch die restlichen vier Hektar Wald roden, sobald sie Ausgleichsflächen nachweisen könne und eine Aufforstungsgenehmigung vom Landratsamt erhalte.

Umweltschützer enttäuscht und besorgt

Der Bund Naturschutz zeigte sich enttäuscht. „Angekündigt war ein Runder Tisch, doch es wurden keine Argumente abgewogen. Es bewegt sich nichts“, kommentierte Martina Alsheimer von der BUND-Kreisgruppe Würzburg. Das Landratsamt lehne eine Kartierung nach heutigen Naturschutz-Gesetzesgrundlagen ab, ebenso wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den gesamten Wald: Da der erweiterte Tagebau an ein FFH-Gebiet angrenzen würde, könnten die Bäume dort möglicherweise nicht mehr genügend Wasser erhalten, so die Sorge des BUND.

Steinbruch-Betreiber macht Zugeständnisse

Der Steinbruch-Betreiber hat indes zugesagt, die Arbeiten auf einem Teil des Geländes bis zum Frühjahr einzustellen. So sollen Wurzelstöcke in dem bereits gerodeten Bereich belassen werden, da sich dort möglicherweise die unter besonderem Schutz stehende Haselmaus eingenistet hat und dort jetzt ihren Winterschlaf hält. Im Frühjahr sollen die Tiere umgesiedelt werden. Zudem erklärte die Firma Benkert, dass elf potentielle Habitat-Bäume bei der nächsten Rodung „nach Vorgaben der ökologischen Baubegleitung behandelt“ würden. Von seinem Recht, den Steinbruch zu erweitern, will das Unternehmen aber nicht ablassen.