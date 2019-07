Rodung in Thüngersheim: Bußgeld laut BUND Naturschutz zu niedrig

Grundstücksbesitzer in Thüngersheim müssen Bußgelder zwischen 80 und 300 Euro bezahlen, weil sie Bäume und Gehölze auf einer alten Obstbaumwiese ohne vorherige artenschutzrechtliche Prüfung entfernt haben. Das hat die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Würzburg entschieden. Aus Sicht des BUND Naturschutz sind die Strafen viel zu niedrig. Steffen Jodl, Geschäftsführer der Kreisgruppe Würzburg kritisiert die Entscheidung des Landratsamtes: "Der Eingriff in Natur und Landschaft war erheblich und außerdem wurde gegen artenrechtliche Vorgaben verstoßen." Jodl zufolge seien Lebensstätten für bedrohte Vogelarten sowie für Fledermäuse zerstört worden. "Wir haben vor Ort sogenannte Höhlenbäume gefunden, die gefällt wurden, und diese auch fotografiert."

Landratsamt: Nachträgliche Beurteilung nicht mehr möglich

Das Landratsamt Würzburg kommt zu einer anderen Einschätzung: "Eine nachträgliche Beurteilung ist beziehungsweise war nicht mehr möglich. Es konnten jedenfalls keine konkreten Beweisfeststellungen für eine entsprechende Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten getroffen werden", so eine Pressesprecherin. Der anzuwendende Bußgeldkatalog "Umweltschutz" sehe einen Bußgeldrahmen von 50 bis 7.500 Euro bei vorsätzlichem Handeln vor. Bei fahrlässigem Handeln sollen im Regelfall die Regel- und Rahmensätze halbiert werden.

Landratsamt geht von Fahrlässigkeit aus

In den vorliegenden Fällen gehe man von einer "zumindest fahrlässigen Tatverwirklichung aus", Vorsatz sei nicht nachweisbar. Jodl sieht das kritisch. "Ich habe den Verdacht, dass das Landratsamt nicht mehr so mutig ist und Konflikte scheut." Jodl zufolge gebe es im Landkreis Beispiele, wo die Behörde wesentlich höhere Bußgelder verhängt habe, die dann vor Gericht wieder fallengelassen worden seien.

Bürgermeister spricht von einem Missverständnis

Auf dem 0,8 Hektar großen Gelände am Ortsrand von Thüngersheim sollen zwölf Bauplätze entstehen, die Flächen gehören teilweise der Gemeinde. Dass die Bäume gerodet und die Gehölze entfernt wurden, beruhe auf einem Missverständnis, erklärte Bürgermeister Markus Höfling bereits Ende Mai dem Bayerischen Rundfunk. Die Gemeindeverwaltung sei davon ausgegangen, dass die artenschutzrechtliche Prüfung durch das beauftragte Fachbüro schon abgeschlossen sei und die Rodung freigegeben. Laut Landratsamt wird die Prüfung jedoch derzeit noch durchgeführt.