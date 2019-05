Rodung einer Obstwiese: Umweltfrevel in Thüngersheim?

Mehrere 1.000 Quadratmeter Streuobstwiese sind bei Thüngersheim (Lkr. Würzburg) einfach platt gemacht worden. Und das in einer Zeit, wo das Thema Artenschutz doch endlich in den Köpfen angekommen sein müsste, meint Steffen Jodl vom Würzburger Bund Naturschutz.

Verfahren gegen Grundstückseigentümer eingeleitet

"Man hat hier gegen das Naturschutzgesetz, zum Beispiel Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen, der ganz klar vorschreibt, das Fortpflanzungs- und Ruhestätten von bedrohten Arten wie von Fledermäusen, wie von Vogelarten, die hier vorhanden waren – nicht zerstört werden dürfen." Steffen Jodl vom Würzburger Bund Naturschutz

Jodl hat den Kahlschlag bei der unteren Naturschutzbehörde angezeigt. Die ermittelt nun gegen die Gemeinde Thüngersheim und weitere private Grundstückseigentümer. Auf Nachfrage bestätigte das Landratsamt Würzburg, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Bürgermeister: Fehler in der Kommunikation

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk bedauert Thüngerheims Bürgermeister Markus Höfling (CSU) den Vorfall. Er führt ihn auf eine Kommunikationspanne mit dem Unternehmen zurück, dass sich seit letzten Herbst um die Artenschutzkartierung kümmern soll. Man sei davon ausgegangen, dass die Untersuchungen abgeschlossen seien und der Rodung nichts im Wege stehe.

Strafen sind bisher eher gering ausgefallen

Über eine mögliche Ordnungsstrafe will die untere Naturschutzbehörde spätestens in sechs Wochen entscheiden. Sie kann laut dem Bayerischen Naturschutzgesetz bis zu 25.000 Euro betragen. Allerdings wurden in ähnlich gelagerten Fällen vom Landratsamt in Würzburg bislang nur Bußgelder von maximal 2.000 Euro verhängt. Eine wirksame Abschreckung gegen Umweltfrevel sieht anders aus. Zur Ehrenrettung der Gemeinde will Bürgermeister Höfling Ausgleichsflächen schaffen. Doch bis diese das Verlorene ersetzen können, werden vermutlich Jahrzehnte vergehen.