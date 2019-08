Rodinger Bürger stimmen im Herbst über neues Bad ab

In Roding soll es im Oktober ein Ratsbegehren zum geplanten Ganzjahresbad geben. Der genaue Termin ist noch offen. Der Rodinger Stadtrat hatte am Donnerstag mit einer Gegenstimme das Begehren auf den Weg gebracht. Die Bürger sollen im Herbst darüber abstimmen, ob das bestehende und in die Jahre gekommene Freibad "Platschare" in ein Ganzjahresbad umgebaut werden soll oder nicht.

Bürgermeister will die große Lösung

Bürgermeister Franz Reichold hält den Umbau als Zukunftslösung für dringend notwendig. Das "Platschare" müsse dringend saniert werden, er setze auf eine langfristige Lösung. Gegner des Ganzjahresbades hatten angekündigt, ein Bürgerbegehren gegen das Projekt anzustrengen. Der Stadtrat hat deshalb jetzt als Gegenentwurf das Ratsbegehren auf den Weg gebracht.

Gegner sammeln noch Unterschriften

Allerdings ist das im Juni angekündigte Bürgerbegehren noch immer nicht beantragt. Die Initiatoren haben noch nicht genug Unterschriften sammeln können, wie FDP-Stadtrat Alfred Stuiber einräumt. 1.000 Unterschriften seien notwendig, bisher lägen erst 600 vor. Die Gegner des Umbaus zum Ganzjahresbad kritisieren die hohen Kosten von kalkulierten 18 Millionen Euro.