Roding stimmt ab - Ganzjahresbad oder Freibadsanierung?

Rodinger müssen sich entscheiden

Der Rodinger Bürgermeister Franz Reichold (CSU) will so bald wie möglich mit den Planungen für das Ganzjahresbad beginnen. Er will keine Zeit verlieren, weil das bestehende Freibad "Platschare" in einem baulich schlechten Zustand sei. Die Gegner des Umbaus finden das angedachte Ganzjahresbad zu teuer. Sie plädieren für eine schrittweise Sanierung des alten Bads.

Ein Ganzjahresbad würde rund 19,8 Millionen Euro kosten, eine Sanierung des Freibades rund 11,4 Millionen. Bei beiden Varianten müssten Investitionen verschoben werden, sagte Reichold. Es gebe aber keine Kürzung der Investitionen im Pflichtaufgabenbereich, wie zum Beispiel Schulen, Kindertagesstätten oder dringende Straßensanierungen.

Die Rodinger sind jetzt am Zug und müssen sich entscheiden. Dazu können sie heute im Rodinger Rathaus von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben.