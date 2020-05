Roding: Neue Bürgermeisterin in Corona-Zeiten

14. Mai. Das war der Tag, an dem Alexandra Riedl vereidigt wurde. Diesen Moment habe sie sich anders vorgestellt. Die konstituierende Sitzung musste aufgrund der Abstandsregeln in der Stadthalle abgehalten werden. Glückwünsche per Umarmung oder Handschlag gab es nicht, stattdessen aber Applaus.

Probleme der ansässigen Unternehmen durch Krise verschärft

In Roding leben knapp 12.000 Menschen. In die Schlagzeilen geraten ist die Kleinstadt durch den Autozulieferer Continental. Denn der schließt sein Werk mit mehr als 500 Mitarbeitern. Schon vor Corona haben die Auftragsbücher einiger Firmen Lücken aufgewiesen – durch die Coronakrise sind sie noch größer geworden.

Nach drei Wochen erster Außentermin

Mittwochnachmittag: Nun doch endlich - der erste Außentermin für die neue Bürgermeisterin steht an. Und es ist kein Corona-Thema. Gemeinsam mit dem Bauamt besichtigt sie städtische Baustellen und lässt sich über den aktuellen Stand der Bauarbeiten informieren. Ein Bürgermeisteramt in Zeiten von Corona zu übernehmen ist kein leichter Job. Corona wird für Alexandra Riedl die erste, aber sicherlich nicht die letzte Herausforderung für den nächsten sechs Jahre sein.