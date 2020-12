Roding kippt Pläne für neues Ganzjahresbad

Der Stadtrat von Roding im Landkreis Cham hat sich von Plänen für ein neues Ganzjahresbad verabschiedet. Das Millionenprojekt ist einfach zu teuer, so die Begründung.

Kosten deutlich höher als zunächst gedacht

Zwar hatten sich im November 2019 über 60 Prozent der wahlberechtigten Bürger für den Bau eines Ganzjahresbades ausgesprochen, jedoch hätten sich die Voraussetzungen seitdem deutlich verändert, sagte Rodings Bürgermeisterin Alexandra Riedl. Damals sei man noch von Kosten in Höhe von rund 19,6 Millionen Euro ausgegangen - inzwischen seien allerdings 27,9 Millionen anzusetzen, so Riedl, Tendenz steigend. Wie auch Stadtkämmerer Josef Zwicknagl am Donnerstagabend ausgeführt habe, könne sich die hochverschuldete Stadt eine solche Investition in der derzeitigen Situation nicht leisten.

Corona belastet die ohnehin angespannte Haushaltslage zusätzlich

Die Coronakrise habe die Situation weiter verschärft, da mit Steuerausfällen im Millionenbereich zu rechnen sei, so Riedl. Hielte man an dem Ganzjahresbad fest, wäre der Haushalt wegen der enormen Neuverschuldung nicht mehr genehmigungsfähig. Die Bürgermeisterin gab auch zu bedenken, dass Roding vom Freistaat ohnehin Stabilisierungshilfe aufgrund seiner hohen Verschuldung erhalte. Diese sei mit Auflagen verbunden und müsste womöglich zurückbezahlt werden.

Bestehendes Freibad soll saniert werden

Deshalb habe der Stadtrat beschlossen von dem Ganzjahresbad abzusehen. Statt eines neuen Ganzjahresbades soll nun das bestehende Freibad saniert werden, sagt Riedl.