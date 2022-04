Rodenstock-Areal: Regener Stadtrat stimmt für Bebauungsplan

Der Stadtrat von Regen hat den Weg frei gemacht für den Bau eines Einzelhandelszentrums auf dem Gelände des Optik-Unternehmens Rodenstock. Die Stadträte stimmten Dienstag Abend in der Sitzung mit großer Mehrheit - nämlich 17 zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung - für den entsprechenden Bebauungsplan.

Läden und Supermärkte auf dem verlassenen Areal

Damit ist er beschlossen und wird nach der amtlichen Veröffentlichung auch rechtskräftig. Es besteht aber noch die Möglichkeit, dass der Bebauungsplan beklagt wird. Die Stadträte hatten sich in der Sitzung mit den eingegangenen Stellungnahmen von Fachbehörden, Nachbarkommunen und Nachbarn beschäftigt. In den meisten Stellungnahmen gab es aber keine größeren Einwände gegen das Projekt, so ein Sprecher der Stadt.

Ein Investor möchte ein rund 2,3 Hektar großes Areal, auf dem Rodenstock schon vor Jahren die Produktion aufgegeben und die Gebäude verlassen hat, erwerben und dort Läden und Supermärkte aufbauen. Ein früherer Investor, der auf der Industriebrache vor rund zehn Jahren Ähnliches geplant hatte, hatte sein Projekt wieder aufgegeben.