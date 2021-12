Rodelunfall in Ruhpolding: Bub wieder aus Klinik entlassen

Ein Bub ist am Montag bei einem Rodel-Unfall in Ruhpolding im Landkreis Traunstein schwer verletzt worden. Das Kind war mit seiner Mutter auf einem Plastikbob Richtung Tal unterwegs. Bei einem Halt fiel die Mutter vom Bob. Das Gefährt machte sich selbständig und rutschte mit dem Kind auf der harschig gefrorenen Wiese immer schneller Richtung Tal. Nachdem der Junge mit dem Bob an einer Erhebung hoch katapultiert worden war, prallte er gegen einen Absperrzaun und fiel aus etwa zwei Metern Höhe zu Boden. Der Zweijährige wurde vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Traunstein gebracht. Genauere Angaben machten die Verantwortlichen dazu nicht.

Bub wieder aus Klinik entlassen

Nach einer Nacht im Klinikum konnte der Junge heute wieder nach Hause entlassen werden. Laut Polizeiinspektion Ruhpolding war der Unfall eine "Verkettung unglücklicher Umstände". Das Kind und seine Mutter aus dem Landkreis Mühldorf wollten den neuen Plastikbob ausprobieren und von einem Hügel rutschen.

Die Ärzte am Klinikum Traunstein empfehlen, dass Kinder auch beim Schlittenfahren einen Helm tragen.