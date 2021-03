Rodachtal e.V. zeichnet Neubau und Gehöft mit Baukulturpreis aus

Es ist ein ökologischer Neubau aus Holz und Lehm und erinnert an eine ortstypische Scheune. Für ihr Haus, das sie in Rudelsdorf im Landkreis Coburg gebaut haben, wurden Mirka und Jürgen Schröder mit dem Baukulturpreis 2020 der Initiative Rodachtal e.V. einem Zusammenschluss von thüringischen und bayerischen Gemeinden und Landkreisen, ausgezeichnet.

Baukulturpreis auch für sanierte Scheune in Thüringen

Die mit insgesamt 4.000 Euro dotierte Auszeichnung teilen sich die beiden Oberfranken mit Michael Hunstock aus Heldburg im Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Er erhält den Preis für die aufwändige und zeitintensive Sanierung einer Hofanlage aus dem 16. Jahrhundert.

Rodachtal e.V. zeichnet regionaltypische Bauwerke aus

Eine Jury hatte die beiden Projekte aus zwölf Bewerbungen ausgewählt, teilte die Initiative Rodachtal e.V. mit. Die Bewertungskriterien orientieren sich dabei an den baukulturellen Leitlinien der Initiative. Objekte sollen regionaltypisch gestaltet und sich gut in das traditionelle Ortsbild einfügen, heißt es in einer Mitteilung. Aber auch Nachhaltigkeit spiele eine entscheidende Rolle. Die Bauvorhaben sollen möglichst barrierefrei und energiesparend sein.

Regionale Identität im Rodachtal erhalten

Der Baukulturpreis der Initiative wurde seit 2016 nun zum dritten Mal verleihen. Die Initiative Rodachtal versteht sich nach eigenen Angaben als Kristallisationspunkt aller Aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirtschaft ebenso wie der sozialen Entwicklung und der regionalen Identität im Rodachtal dienen sollen.