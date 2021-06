Rodachtal: 100.000 Euro für ehrenamtliche Projekte übergeben

Die "Initiative Rodachtal" hat Förderbescheide an ausgewählte ehrenamtliche Projekte der diesjährigen "Aktion 5 für 500" übergeben. Mit der Aktion soll das Rodachtal schöner und lebendiger werden.

60 Projekte werden insgesamt mit 100.000 Euro unterstützt

Eine Jury hatte im Mai insgesamt 60 Projekte aus den oberfränkischen Kommunen Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach und Weitramsdorf ausgewählt, die finanzielle Unterstützung aus einem 100.000 Euro starken Regionalbudget bekommen. 90.000 Euro stellt das Amt für ländliche Entwicklung in Oberfranken zur Verfügung, 10.000 Euro kommen von den beteiligten Kommunen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist es, dass sich mindestens fünf Personen ehrenamtlich engagieren und 20 Prozent der Projektkosten als Eigenanteil aufgebracht werden.

Fördergeld für Klein- und Großprojekte

Die Gelder aus dem Fördertopf werden an Kleinprojekte mit einem Betrag zwischen 1.000 Euro und 2.000 Euro und Großprojekte mit einem Betrag zwischen 2.001 Euro und 10.000 Euro ausgegeben. In diesem Jahr gingen Förderungen unter anderem nach Weitramsdorf an das Projekt "Hochbeete für Jung und Alt" der Gartenwichtelgruppe und des ASB Weidach und nach Ahorn für die Renovierung eines Bienenhauses.

Aktion "5 für 500": Fördersumme seit 2017 angestiegen

Die Aktion "5 für 500" findet bereits seit 2017 sowohl auf der thüringischen als auch auf bayerischen Seite der Initiative statt. Die damalige Fördersumme betrug 500 Euro pro Projekt, daher stammt der Name der Aktion "5 für 500". Über die Jahre hat sich der Name der Aktion etabliert, auch wenn die Fördersummen inzwischen angestiegen sind, sagte Martina Rohner von der Initiative Rodachtal dem BR.

Initiative will Rodachtal erhalten und nachhaltig entwickeln

Die Initiative versteht sich nach eigenen Angaben als Bindeglied aller Aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirtschaft ebenso wie der sozialen Entwicklung und der regionalen Identität im Rodachtal dienen sollen.