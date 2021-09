Rodach: Wasserwirtschaftsamt warnt nach Öl-Unfall

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach hat nach der Gewässerverunreinigung an der Rodach am Montagabend im Bereich Erlabrück eine Warnmeldung rausgegeben. Wie das Landratsamt in einem Schreiben mitteilt, komme es zu Beeinträchtigungen der Gewässerqualität stromabwärts in der Rodach sowie im Main nach dem Zufluss der Rodach.

Stoffe möglicherweise gesundheitsgefährdend oder krebserregend

Die Schadstoffe seien am Mittwoch sogar an der Mündung des Mains festgestellt worden. Das noch unbekannte Stoffgemisch rieche stark, verbreite sich über das abfließende Flusswasser, setze sich aber auch auf der Gewässersohle ab, heißt es weiter. Aufgrund der unbekannten Zusammensetzung könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gesundheitsgefährdenden oder krebserregenden Stoff handelt.

Gewässerkontakt vermeiden, Fischverzehr verboten

Mensch und Tier sollen den Kontakt zu den Gewässern meiden und Gartenbrunnen in der Nähe der betroffenen Gewässer nicht nutzen. Das empfiehlt das Wasserwirtschaftsamt momentan für den gesamten Bereich der Rodach von Erlabrück bis zur Mainmündung sowie für den Main im Landkreis Lichtenfels inklusive angeschlossener Seen, Fischteiche und andere Gewässer. Der Verzehr von Fisch aus den betroffenen Gewässern ist verboten. Diese Warnung wird auch über die Integrierte Leitstelle als Meldung in das bundesweite Warnsystem MOWAS sowie in die Nina-Warn-App eingepflegt, heißt es weiter.

Ölhaltige Flüssigkeit in Rodach gelaufen

Mehrere hundert Liter einer ölhaltigen Flüssigkeit waren am Montagabend bei Erlabrück, einem Ortsteil des Marktes Steinwiesen im Landkreis Kronach, in die Rodach gelaufen. Der 83 Jahre alte Betreiber eines Sägewerks hatte versucht ein Ölfass umzulagern. Dabei sei das Fass umgefallen und aufgeplatzt, teilt die Polizei mit. Die Flüssigkeit sei ausgetreten und in den Fluss gelangt, heißt es weiter.

Schadstoffprüfung dauert noch an

Das verunreinigte Erdreich im Uferbereich der Unfallstelle muss abgetragen und entsorgt werden. Seit Montagabend sind mehrfach Wasser- und Sedimentproben sowie tote Fische aus dem Fluss entnommen worden, um weitere Aufschlüsse über die in die Rodach gelangten Chemikalien zu erhalten. Mit einem Ergebnis kann laut Wasserwirtschaftsamt frühestens Ende der Woche gerechnet werden.