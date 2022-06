Rodach: Flussbettsanierung nach Teeröl-Unfall abgeschlossen

Die aufwendige Flussbettsanierung nach einem Unfall mit Teeröl bei Erlabrück im Landkreis Kronach im September 2021 ist abgeschlossen. Das sagte Frank Wich, der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Arbeiten durchgeführt hatte, am Dienstag gegenüber BR24.

Rodach: Sanierung abgeschlossen, Warten auf Gutachten

Im Anschluss entnommene Proben aus dem Flussbett der Rodach würden darauf hinweisen, dass die vorgegebenen Zielwerte erreicht würden. Noch in diesem Monat erwarte man das Abschlussgutachten, in dem verschiedene Messwerte zur Belastung des Flussbetts und der Fische in der Rodach zusammengefasst würden, so Wich weiter. Dieses werde danach an das Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt Kronach geschickt und dort ausgewertet.

Deutschlandweit einmaliger Unfall

Bei der Sanierung des mit Teeröl verunreinigten Flussbetts habe man zwischen März und Mai alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt und keine Kosten und Mühen gescheut. Die Sanierungsarbeiten waren sehr aufwendig und deutschlandweit einmalig, da es einen solchen Unfall in einem fließenden Gewässer noch nicht gegeben hatte. Wich sagte dem BR, er sei frohen Mutes, dass das Gewässer bald wieder freigegeben werden könne und auch wieder Fische aus dem Unterlauf des Flusses entnommen werden können.

Tausend Liter Öl in Fluss gelaufen

Die Kosten für die Sanierung betragen laut Wich rund 500.000 Euro. Ende September des vergangenen Jahres war bei Rückbauarbeiten auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks ein Fass Teeröl umgekippt. Etwa Tausend Liter des Öls waren daraufhin in den Fluss gelaufen. Hunderte Fische verendeten, auf einer Länge von etwa zehn Kilometern wurden damals Öl-Rückstände in der Rodach bis in den Landkreis Lichtenfels nachgewiesen.