Rodach: Aufwendige Sanierung nach schwerem Öl-Unfall

Nach einem Unfall auf dem Gelände eines ehemaligen Sägewerks in Erlabrück im Landkreis Kronach Ende September waren 1.000 Liter Schweröl in den Fluss Rodach gelangt . In dieser Woche haben die aufwendigen Sanierungsarbeiten des Flussbettes begonnen. Auf einem Pressetermin am Freitag haben die Verantwortlichen Einzelheiten zu den Arbeiten bekannt gegeben.

Fluss muss nach Schweröl-Unfall trockengelegt werden

Wie Hans Joachim Rost vom Wasserwirtschaftsamt Kronach erklärte, sei das Schweröl Ende September großflächig auf den Grund des Flusses gesunken . Anders als bei Unfällen mit normalen Kraftstoffen wie Diesel oder Heizöl, die an der Oberfläche schwimmen, könne man das Schweröl nicht mit einer Sperre auf dem Gewässer auffangen und absaugen, sagte Jörg Zausig, der vom Verursacher des Schadens beauftragte Gutachter. In diesem Fall musste man den Fluss Rodach trockenlegen, um das Flussbett reinigen zu können.

Aufwendige Sanierung: Spezialfirma im Einsatz

Der Fluss wird jetzt auf einer Länge von etwa 400 Metern über einen reaktivierten Mühlgraben auf dem Gelände des Sägewerkes umgeleitet. Außerdem wurde der Abfluss aus dem Trinkwasserspeicher Mauthausen reduziert, sodass weniger Wasser in den Fluss gelangt. Zudem musste man warten, bis der Pegelstand der Rodach durch Hochwasser der vergangenen Wochen wieder gesunken war. Seit dieser Woche ist eine Spezialfirma im Einsatz, die das Flussbett Meter für Meter unter großem Aufwand säubert.

"Einzigartiger" Unfall in Deutschland

Dazu hebt ein Bagger das Flussbett aus. Mit frischem Wasser wird dann das Gestein auf der Schaufel gesäubert, ein Saugfahrzeug pumpt das verunreinigte Wasser währenddessen ab. Dieses Wasser wird anschließend durch ein Filterverfahren gesäubert und wieder in den Fluss zurückgeleitet. Ein solcher Unfall und eine solch aufwendige Sanierung nach einem Schwerölunfall sind nach Einschätzung der Experten bayern- und deutschlandweit einzigartig.

Rodach: Fische dürfen weiterhin nicht verzehrt werden

Die Säuberungsarbeiten werden bis zu acht Wochen andauern. Durch den Ölunfall verendeten Hunderte Fische in der Rodach. Ölpartikel wurden über die Rodach flussabwärts bis in den Landkreis Lichtenfels gespült. Es gilt noch immer ein behördliches Verzehrverbot für Fische aus den betroffenen Gewässern.