Rock'n'Roller aus Obertrübenbach: Zurück auf dem Tanzparkett

Wer freitagabends die Sporthalle in Obertrübenbach im Landkreis Cham betritt, hört fetzige Rock'n'Roll-Musik aus den 50er-, 60er-Jahren. Nebenbei gibt Abteilungsleiter Markus Schwarzfischer den Tanzpaaren Anweisungen. Nach monatelanger Corona-Zwangspause können die Tänzerinnen und Tänzer der Rock'n'Roll-Abteilung des SV Obertrübenbach wieder gemeinsam in der Halle trainieren. Neue, akrobatische Einlagen können vorerst noch nicht einstudiert werden, jetzt muss erst einmal der Körper wieder fit gemacht werden.

Wenig Begeisterung für Online-Training

Während der Pandemie habe die Abteilung zwar online, per Video trainiert, doch im Laufe der Zeit schalteten sich immer weniger Mitglieder zu. Seitdem sich wieder alle ohne Beschränkungen treffen dürfen, sei die Motivation deutlich gestiegen und jeder hat Lust zu tanzen, berichtet Schwarzfischer im BR-Interview. Im März 2007 hatte sich die Rock'n'Roll-Gruppe beim Sportverein Obertrübenbach gegründet. Seitdem steigt nicht nur die Mitgliederzahl, auch etliche Pokale und Titel hat sich die Gruppe schon ertanzt. So nahm beispielsweise die „Lady-Formation“ 2015 an der Weltmeisterschaft in Sankt Petersburg teil.

Männer und Trainer gesucht

Margit Schambeck ist nicht nur Gründungsmitglied der Sportabteilung, sie ist auch Teil des Trainer-Teams. Mitgliedermangel habe man nicht, erklärt sie, doch es wäre schön, wenn sich mehr Männer für diese Art des Tanzens interessieren würden. Da sie mittlerweile fünf Gruppen in unterschiedlichen Altersklassen haben, könnten sie mehr Trainer brauchen, erklärt Schambeck. Ihrer Meinung nach, muss man nicht ins Fitness-Studio gehen, um gesund und in Form zu bleiben. „Das Tanzen hält den kompletten Körper fit und man kommt immer wieder auf neue Muskelgruppen, wo man gar nicht wusste, dass es sie gibt“, erklärt die Tanzlehrerin.

Gesunde Körperhaltung durch Tanzen

Musik, Sport und Gemeinschaft, diese drei Faktoren machen die Abteilung so erfolgreich, erklärt Schwarzfischer. Mittlerweile hat die Abteilung gut 100 Mitglieder, Tendenz steigend. Der Abteilungsleiter ist der Meinung, dass sich das Tanzen vor allem auf die Körperhaltung positiv auswirkt. „Ich sehe sofort, ob jemand tanzt oder nicht. Die Person hat eine völlig andere Körperhaltung: Schultern zurück, Brust raus – man steht einfach schon ganz anders da.“