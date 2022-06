Rock im Regen – Rock im Park gestartet

Der Zugang zum Gelände war am Freitag das größte Problem für die Festival-Fans. Schlange stehen, auch mal ein, zwei Stunden, gehörten mit dazu. Die Veranstalter seien von der Anreise per 9-Euro-Ticket überrascht worden. Das sei ja eigentlich eine gute Sache, so Julia Popp vom Veranstalter Argo Konzerte, aber so sammelten sich die Gäste an den dazugehörigen Zugängen. "Wir mussten die Besucher zu anderen Eingängen umleiten", erklärte Popp. Doch als die Gäste das Gelände erreicht hatten, war die Stimmung gleich sehr ausgelassen.

Gewitter zieht knapp am Gelände vorbei

Der Freitag stand neben der Anreise ganz im Zeichen der dröhnenden Gitarren von Korn und Volbeat auf der Hauptbühne, die nun Uropia Stage heißt. Aber auch auf der sogenannten Mandora Stage heizten unter anderem die Beatsteaks und Billy Talent ordentlich ein. Immer ein Blick zum Himmel gehörte dazu, denn der Wetterbericht versprach nicht unbedingt ungetrübte Freude – zumindest, was Regen und Co. anbetrifft.

Doch das angekündigte Gewitter machte dann doch einen Bogen um das Gelände, nur zwei ordentliche Schauer sorgten für nasse Klamotten. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch - auch die Konzerte auf der Bühne mussten nicht unterbrochen werden. Denn bei Gewittern gerade mit den zahlreichen technischen Geräten ist Vorsicht geboten. Darauf achten die Veranstalter besonders, erklärt Julia Popp.

"Wir haben einen Meteorologen mit vor Ort, der das Wetter die ganze Zeit beobachtet, und wir haben aus der Vergangenheit gelernt, beziehungsweise sehr positive Erfahrungen damit gemacht, dass das Gewitter meistens vorbeigezogen ist, so wie gestern auch, hat uns nur gestreift. Wir blicken da positiv auch auf die kommenden Tage."

Samstag mit Green Day und Scooter

Heute soll es fast gar nicht regnen vom – schon mittags bei den Donots ausgelassene Stimmung. Auch die Punkrocker von Green Day und die Techno-Legenden Scooter werden am Abend wohl ohne Blitz und Donner spielen können – und ein Feuerwerk aus Licht und Musik auf der Bühne zünden. Am Sonntag, zum Abschluss des Festivals, müssen Verantwortliche und Besucher aber wieder mehr den Blick zum Himmel richten.

Das Festival startete auch mit einigen Neuerungen. Mit dem bargeldlosen Zahlen mit Chip mussten sich die Besucher erst einmal vertraut machen – aber das machte ihnen weniger Stress als erwartet. Auch Müll soll vermieden werden – mit ausschließlich Pfandbechern für Getränke und wiederverwertbaren Materialien. Falls Besucher vor Ort sich nicht gut fühlen – sei es aus gesundheitlichen Gründen oder bedroht durch andere Partygäste – sollen sogenannte Awareness-Manager für mehr Sicherheit sorgen.

Nach dem Festival großes Reinemachen

Am Sonntag beschließen dann unter anderem die Sportfreunde Stiller, Muse und Casper das Festival. An allen drei Tagen werden gut 75.000 Fans erwartet. Auf die Veranstalter wartet nach dem Festival dann gleich die nächste Herausforderung. Innerhalb von 48 Stunden soll das Gelände geräumt und gesäubert sein. Dieser straffe Zeitplan ist schon einmal eine Übung für das kommende Jahr, denn dann startet an gleicher Stelle in Nürnberg direkt nach Rock im Park der Deutsche Evangelische Kirchentag 2023.