Mammut-Festival "Rock im Park" in Nürnberg wegen Corona abgesagt

Traurige Nachricht für Rockfans in Bayern: Das Festival "Rock im Park" auf dem Nürnberger Zeppelinfeld findet auch in diesem Jahr nicht statt. Gleiches gilt für die Parallelveranstaltung "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel. Begründet wird die Absage damit, dass Festivals in dieser Größenordnung wegen der Pandemie-Lage mindestens bis Ende Juni nicht durchführbar sein werden. Als nächsten Termin fasst der Veranstalter ARGO Konzerte den 3. bis 5. Juni 2022 ins Auge.

Fans sollen Karten für Rock im Park 2022 umtauschen können.

Für Fans, die Karten für das Festival in diesem Jahr haben, soll in den kommenden Wochen ein Online-Portal eingerichtet werden. Dort können die Tickets für 2021 für das kommende Jahr eingetauscht werden. Nach dieser Umtauschphase soll dann die Möglichkeit geschaffen werden, gekaufte Tickets zurückzugeben und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. ARGO Konzerte weist aber darauf hin, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Auch 2020 konnte Rock am Ring nicht stattfinden

Schon 2020 musste Rock am Ring wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Für dieses Jahr wurden bereits sieben große Rockfestivals gestrichen, unter anderem das "Southside" und das "Hurricane".