Rock im Park: "Triebtäter"-Warnweste sorgt für Ärger

Der deutsche Sänger "Drangsal" hat auf seinem Instagram-Account Bilder einer Männergruppe gepostet: Sie hatten pinke Warnwesten mit der Aufschrift "Triebtäter" an.

In seinem Instagram-Beitrag verlinkte der Musiker die Veranstalter und fragte, warum der Sicherheitsdienst den Männern den Zutritt nicht verweigert habe. Auch andere Nutzer in den sozialen Netzwerken störten sich an dem Outfit, sie sprechen von der Verherrlichung sexueller Gewalt und "rape culture". Mehrere Nutzer verlangten eine Stellungnahme der Veranstalter.