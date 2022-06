Rock im Park – heiß ersehntes Großereignis nach Corona

Laura, Marco und fünf weitere Freunde sind schon gestern Abend aus Lohr am Main angereist. Eine Nacht haben sie im Auto verbracht, um sich heute Morgen die besten Plätze auf der Zeltwiese zu sichern - idyllisch gelegen am Dutzendteich und trotzdem ganz in der Nähe des Eingangs zum Bühnenbereich. Bei strahlendem Sonnenschein haben sie es sich vor ihren Zelten gemütlich gemacht - die Vorfreude auf eine großes Musikfestival nach zwei Jahren Pause wegen Corona ist bei allen spürbar.

Endlich wieder feiern!

Schon heute bildeten sich lange Schlangen vor den Eingängen, mit Bollerwagen und Lastkarren reisen die Festivalbesucher an - darauf türmt sich die Campingausrüstung und palettenweise Bier. Seit neun Uhr haben die Zeltwiesen geöffnet, bereits mittags ist rund um den Dutzendteich jedes noch so kleine Fleckchen belegt. Vor allem Zwei-Personen-Wurfzelte stehen dicht an dicht, auch ganze Familienzelte, Pavillons und Camper werden aufgebaut. Ordner versuchen wenigstens die Rettungswege freizuhalten - zwischen den Zelten herrscht ausgelassene Feierstimmung. Auf Campingstühlen wird Dosenbier getrunken, laute Musik dringt aus tragbaren Boxen, auf den Wege werden Trinkspiele gespielt: "Endlich wieder Party!" rufen die überwiegend jungen Besucher. Viele treffen hier auf alte Bekannte, aber auch neue Freundschaften sind schnell geschlossen.

Drei Bühnen - drei Tage Musik pur

Morgen Mittag ab 13 Uhr geht es dann richtig los. Das "Line-up" kann sich sehen lassen: Headliner sind Green Day, Muse und Volbeat. Insgesamt treten 70 Bands an den drei Tagen auf drei Bühnen auf, darunter Daughtry. Billy Talent, Beatsteaks, Deftones, Måneskin, RIN und die Sportfreunde Stiller. Viele Festivalbesucher sagen aber, es ist ihnen fast egal, wer kommt, Hauptsache es findet endlich überhaupt wieder ein Festival statt. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 75.000 Besuchern.

Stadt in der Stadt

Wer es erstmal rein geschafft hat, findet sich quasi in einer eigenen Stadt wieder - das Festivalgelände reicht vom Max-Morlock-Stadion, über den gesamten Volkspark Dutzendteich bis hin zum nördlich davon angrenzenden Luitpoldhain. Auf dem Gelände sind mehr als Tausend Toiletten aufgebaut, Wasser-Zapfstellen, Duschen, mehrere Krankenstationen und es gibt sogar einen eigenen Supermarkt. Dieser hat von heute an bis Montagmorgen um 02.00 Uhr durchgehend geöffnet. Hunderte Sicherheitsleute sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Nach Angaben der Veranstalter ist es das erste große Musikfestival in ganz Europa nach Corona. Die Wettervorhersagen prognostizieren zwar Gewitter und Regen - doch die meisten heute sind sich einig: selbst bei schlechtem Wetter werden sie - endlich wieder - ausgiebig feiern.