Rock im Park 2022: Regen, Feuershow und ausgelassene Stimmung

"Oje, warum vergeht das schönste Wochenende des Jahres immer viel zu schnell?!", heißt es auf der Facebook-Seite von Rock im Park (RiP). Das Musik-Festival in Nürnberg ist am Sonntag nach drei Tagen zu Ende gegangen. 75.000 Musikfans feierten am Dutzendteich nach zwei Jahren pandemiebedingter Rock-Pause. Viele der Besucherinnen und Besucher hatten ihre Tickets bereits im Jahr 2020 gekauft und sowohl ein Jahr später als auch dieses Jahr für die neuen Tickets umgetauscht. Die Vorfreude war dementsprechend groß.

Freude bei Fans und Bands gleichermaßen groß

Zu den Headlinern zählte wie bei den beiden abgesagten Terminen von Rock im Park der beiden vergangenen Jahre die US-amerikanische Punk-Rock-Band Green Day. Lead-Sänger Billie Joe Armstrong machte am Samstag beim Auftritt der Band klar:

"Dieses Festival bedeutet so viel für uns alle." Billie Joe Armstrong, Sänger Green Day

Tags zuvor heizten die Dänen der Rock-Band Volbeat – ebenfalls seit zwei Jahren einer der versprochenen Headliner – den RiP-Besuchern ein und eröffneten das heiß ersehnte Festival auf der Hauptbühne "Utopia Stage" bei kräftigen Regenschauern. Das angekündigte Gewitter zog allerdings am Festivalgelände vorbei, die Konzerte mussten nicht abgebrochen werden.

Meteorologe überwachte Wetterlage bei Rock im Park

Der Veranstalter, Argo Konzerte, hatte einen Meteorologen vor Ort, der das Wetter kontinuierlich beobachtete, erklärte Sprecherin Julia Popp im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Mit einer flammenden Show und viel Pyrotechnik sorgte am Sonntagabend die englische Rock-Band Muse für das große Finale. Auch am Sonntag galt eine Unwetterwarnung mit Hagel, starken Windböen und Blitzen.

BRK: Rückgang der Einsatzlage

Der Sanitätswachdienst des Festivals freute sich über einen Rückgang der Einsatzzahlen im Vergleich zu Rock im Park 2019. Vor allem Behandlungsfälle im Zusammenhang mit Raupen des Eichenprozessionsspinners, die bei Kontakt schwere allergische Reaktionen auslösen können, sind stark zurückgegangen: Waren es im Jahr 2019 rund 100 solcher Fälle, war es bis Sonntagmittag lediglich zu vier Fällen gekommen, teilt das Bayerische Rote Kreuz mit. Demnach beschränkte sich das Einsatzaufkommen auf leichtere Unfälle wie Schürfwunden und Prellungen oder Kreislaufbeschwerden und Kopfschmerzen.

Neuerungen bei RiP: Cashless, Plastikpfand und Awareness-Manager

Neu in diesem Jahr war das bargeldlose Bezahlen per Chip am Festivalarmbändchen. Das stieß bei Besucherinnen und Besuchern auf unterschiedliche Zustimmung, die einen fanden es praktisch, andere zeigten sich genervt von der Neuerung. Auch Müll sollte in diesem Jahr stärker vermieden werden: Durchsetzen wollten die Veranstalter dies unter anderem über Pfandbecher. Falls Besucher vor Ort sich nicht gut fühlen – sei es aus gesundheitlichen Gründen oder bedroht durch andere Partygäste – sollen sogenannte Awareness-Manager für mehr Sicherheit sorgen.

Nun muss das Gelände innerhalb von 48 Stunden aufgeräumt sein. Dieser straffe Zeitplan ist schon einmal eine Übung für das kommende Jahr, denn dann startet an gleicher Stelle in Nürnberg direkt nach Rock im Park der Deutsche Evangelische Kirchentag 2023. Das Rockfestival soll im kommenden Jahr vom 2. bis zum 4. Juni stattfinden.