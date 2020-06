Rock im Park 2021 mit Green Day, Volbeat und System Of A Down

Die diesjährige Absage von Rock im Park hat bei den Fans lange Gesichter hervorgerufen. Doch jetzt verkündet die Marek Lieberberg Konzertagentur, dass System Of A Down, Green Day und Volbeat vom 11. bis 13. Juni 2021 in Nürnberg erwartet werden. Das gilt natürlich auch für das zeitgleich stattfindende Zwillings-Festival Rock am Ring.

Umtauschphase hat begonnen

Derzeit läuft die Tickettausch-Phase. die Fans, die sich ihre Tickets für dieses Jahr gesichert hatten, können diese auf das kommende Jahr überschreiben lassen. Weil die Nachfrage offenbar groß ist, wurde die Frist für den Tickettausch bis zum 30. Juni verlängert. Ab kommenden Freitag (12.06.20) können auch die Inhaber von Tagestickets ihre Karten auf die Veranstaltung im Jahr 2021 umtragen lassen. Die Umbuchung läuft über die Internetseite https://www.rock-im-park.com/info/tickets-2020.