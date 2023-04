Robotik-Wettbewerb: Gemündener Realschüler in Houston

Die "Plastikbots", also die Robotikgruppe der Staatlichen Realschule Gemünden, ist seit Sonntag wieder vom Weltfinale der First Lego League in Houston, Texas zurück. Das Team hatte sich bei Turnieren in Aachen und Dresden gegen Konkurrenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt – und sich so für den Wettbewerb in den USA qualifiziert.

Forschungsprojekt zu Energie der Zukunft

Unter den 108 dort teilnehmenden Mannschaften landeten sie im Mittelfeld, die genaue Platzierung kennen die acht Schüler und ihre zwei Betreuer Catharina-Maria Hereth und Michael Rappl nicht. "Das hat aber letztendlich gar keine Rolle gespielt, denn die Acht- bis Zehntklässler kamen hochmotiviert und mit vielen Eindrücken wieder zurück", fasst es Schulleiter Thomas Feser zusammen.

Die Präsentation ihres eigenen Forschungsprojekts zum Thema "Superpowered – Die Energie der Zukunft", mit dem sie die Wasserverdunstung stoppen wollen, habe sehr gut geklappt. Die an sie gestellten Fragen beantworteten die Gemündener schließlich auch selbst auf Englisch, obwohl sie vor Ort eine Übersetzerin gebucht hatten. Für das Projekt wollen die Schüler künftig sogar einen Patentantrag stellen.

Nur mittelmäßig zufrieden waren sie mit ihrem Auftritt bei den Robotic Games, bei denen ihr selbst programmierter Roboter in zweieinhalb Minuten verschiedene Aufgaben erfüllen musste. Eine Aufgabe war es etwa, Energieeinheiten, dargestellt durch kleine Plättchen, aufzusammeln. Die Testläufe liefen noch gut. Als gewertet wurde, fehlte dann das notwendige Quäntchen Glück.

Sponsoren machten Reise möglich

Trotzdem: Für alle sei die fünftägige Tour in die USA zum Weltfinale ein "tolles Erlebnis" gewesen, bei dem sie auch internationale Kontakte geknüpft haben. Möglich geworden war das auch wegen einer Vielzahl an kleinen und großen Sponsoren, sodass die 25.000 Euro Reise-Kosten für das gesamte Team gedeckt werden konnten.