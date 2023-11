Roboter-Olympiade in Panama mit Deggendorfer Beteiligung

Sechs Schüler aus dem Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf haben sich für das Weltfinale eines Roboter-Programmier-Wettbewerbs qualifiziert. Jetzt sind die niederbayerischen Nachwuchs-Roboterspezialisten in Panama City bei der World Robot Olympiade am Start.

Hunderte Stunden Arbeit stecken dahinter

Ein leises Surren, ein lauteres Klicken und kritische Blicke von den Programmierern: Macht der kleine Lego-Roboter das, was er machen soll? Stimmt der Programmcode? Oder macht ein kleiner Krümel auf dem Spielfeld Hunderte Arbeitsstunden kaputt?

In einem Werkraum im Deggendorfer Robert-Koch-Gymnasium haben die Robotik-Boys und die Roko-Robots ihre Spielfelder aufgebaut. Bunte Flächen mit Linien und bestimmten Feldern, die einen Hafen symbolisieren. Darauf müssen die selbst konstruierten Lego-Roboter bunte Spielsteine farblich sortiert in der richtigen Reihenfolge aufsammeln und an bestimmten Punkten wieder ablegen. Jede kleine Bewegung der Robotergreifarme, jede noch so kleine Fahrstrecke muss vorher im Programmcode hinterlegt werden. Das bedeutet: Hunderte Arbeitsstunden für die Robotik-Teams.

Technik hat ihre Tücken

Als Siebtklässler Felix Spann von den Roko-Robots, die in der jüngeren Altersklasse starten, seinen Lego-Roboter einschaltet, merkt er gleich: Dieser Durchgang funktioniert nicht. Spielsteine bleiben an den Greifarmen hängen, sie werden an falschen Punkten abgelegt und der Roboter touchiert ungeplant ein Hindernis.

Jetzt muss Felix wieder ans Laptop, den Programmcode verändern: "Hier haben wir den Code ´Robert fahre`, da muss ich jetzt die Distanz, die der Roboter zurücklegt, verkürzen." Es ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern, die Felix eintippt. Insgesamt umfasst der Programmcode mehrere Tausend Zeilen.

Deggendorfer Gymnasiasten sind Mitfavoriten

Tipps, wie man den Lego-Roboter am besten konstruiert und programmiert, bekommt Felix von den Brumbi-Brüdern. Bastian und Julian sind seit fünf Jahren beim Roboter-Wettbewerb dabei – im vergangenen Jahr haben sie in Dortmund im Weltfinale sogar Bronze gewonnen. So gehören sie jetzt in Panama zu den Mitfavoriten. "Aber die Konkurrenz vor allem aus Asien ist extrem stark", weiß Julian. Er und sein Bruder haben Hunderte Stunden ihrer Freizeit in das Roboter-Projekt investiert. "Mitte Januar haben wir die Aufgabe für das Weltfinale bekommen, seitdem sitzen wir an mindestens fünf Tagen in der Woche am Programm", erklärt Bastian.

Um beim Weltfinale bestehen zu können, brauchts aber nicht nur Fleiß, sondern man muss auch sehr gut verstehen, wie die Technik funktioniert. Denn viele Punkte können die Finalisten bei der "Second Day Challenge" sammeln. In kurzer Zeit müssen sie dann ihren Roboter für eine neue, ihnen unbekannte Aufgabe, umprogrammieren. Helfen darf ihnen dabei niemand.