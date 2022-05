Roboter als Retter für die Gastwirtschaft

Hotel in Bad Staffelstein: Roboter schleppen 1,2 Tonnen Geschirr

Deutschlandweiter Spitzenreiter beim Einsatz von Service-Robotern ist ein Hotel im fränkischen Bad Staffelstein. Gleich drei arbeiten hier im Service, einer zum Abräumen. Der schafft bis zu 60 Kilogramm pro Ladung. Gerade beim Frühstücks-Buffett mit 250 Gästen würden Servicekräfte 1.200 Kilogramm allein am Morgen schleppen, rechnet Hotelchef Andreas Poth vor. Gerade die Frauen unter den Servicekräften wolle er so entlasten.

Der Geschäftsführer des Hotels "Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme" rechnet damit, dass sich die 65.000 Euro Investition in rund fünf Monaten rentiert haben. Die Mitarbeitenden sparen sich 40 Prozent ihrer Zeit, wenn sie keine Teller mehr aus der Küche holen beziehungsweise dorthin bringen. In dieser Zeit können sie beraten, Bestellungen annehmen und damit zum Konsum animieren. Zwei Euro mehr lässt jeder Gast durchschnittlich mehr da, seitdem das Roboterteam arbeitet, hat der Geschäftsführer ausgerechnet.

Roboter in der Gastronomie sind also zum einen Marketing, zum anderen aber auch eine Möglichkeit, aus dem Fachkräftemangel herauszukommen und so ein Wirtshaussterben zu verhindern.