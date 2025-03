RoboCup: Wenn Roboter Fußball spielen und Leben retten

Ganz langsam fährt Tim Engl den Greifer seines Roboters aus und steuert ein kleines Loch in der Wand an. Der 24-jährige Masterstudent der Technischen Hochschule Nürnberg ist Pilot des 80 Kilo schweren Roboters und steuert ihn über Monitore und einen Controller. Tim Engl tritt mit seinem Team "AutonOHM" beim RoboCup an, der Deutschen Meisterschaft in der Mobilen Robotik. Sein Spezialgebiet ist Rescue, also die Rettungsrobotik. Bei dieser Kategorie treten Roboter in nachgebildeten Katastrophenszenarien gegeneinander an.

Greifen ist eine Herausforderung

Rettungsroboter werden überall dort eingesetzt, wo es für Menschen zu gefährlich ist. Sie fahren zum Beispiel in brennende Häuser und können dank ihrer Greifer und den verbauten Kameras und Sensoren Gashähne zudrehen und Türen öffnen.

Das Greifen von verschiedenen Gegenständen ist für Menschen eine ganz natürliche Bewegung, für Roboter bedeutet das Greifen ein komplexes Zusammenspiel von Mechanik und Programmierarbeit. Mit ihren Wärmebildkameras orten die Roboter zudem verunglückte Menschen und helfen so den Rettungsteams bei der Bergung.

Rettungsroboter fahren ist wie Computer spielen

Tim Engl steckt einen dünnen Stab, den sein Greifer hält, in das Loch. Das ist für den Piloten Millimeterarbeit und braucht viel Übung und Konzentration. "Das Steuern beim Wettkampf kann man mit einem Computerspiel vergleichen, ich bin total drin und blende alles um mich herum aus", sagt der Pilot.

Die Aufgabe ist zu hundert Prozent erfüllt, das gibt volle Punktzahl und Pilot Tim Engl steuert den Roboter im Parcours über schief verbaute Paletten, die unebenen Untergrund simulieren sollen, wieder zurück zum Ausgangspunkt. Sein Team hat sich fürs Finale qualifiziert.

RoboCup – wichtiger Wettkampf für Forschende

Vier Tage dauern die Wettkämpfe in Nürnberg und zum RoboCup sind über 1.000 Aktive aus zwölf Nationen angereist. Parallel zu den Wettkämpfen fand die erste deutsche Robotik-Konferenz statt. Die Forschenden treten in vier Kategorien gegeneinander an. Neben dem Rettungsbereich gibt es die Bereiche Haushalts- sowie Industrieroboter. Die vierte Kategorie ist der Roboter-Fußball, mit ihm fing vor fast 25 Jahren der RoboCup an. Ziel ist es humanoide Roboter zu entwickeln, die eines Tages mit Menschen mithalten können.