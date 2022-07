> Robert Habeck kommt nach Bayreuth: Diskussion auf dem Marktplatz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am Donnerstag in Bayreuth erwartet. In der Wagnerstadt will er unter anderem ein Wärmekraftwerk besichtigen und sich einer Diskussion mit Bürgern auf dem Marktplatz stellen.