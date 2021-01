Roadmovie: Architektur-Schätze in Niederbayern und der Oberpfalz

Kann ein Gewerbebau schön sein? Ein Bürogebäude aufregend? Ein verfallenes Bauernhaus attraktiv? Ja, sie können! Und dafür sorgen in Bayern rund 25.000 Architektinnen und Architekten, die mit professioneller und umsichtiger Planung daran arbeiten, dass unsere gebaute Umwelt lebenswert bleibt und zukunftsfähig wird. Seit 50 Jahren vertritt die Bayerische Architektenkammer Architekten, die in den letzten Jahren für bemerkenswerte, innovative Projekte in Bayern gesorgt haben. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz finden sich einige davon.

Ein gülden schimmernder Turm mitten in der Oberpfalz

Der Architekt Johannes Berschneider hat bewiesen, dass Industrie- und Gewerbebauten nicht immer hässlich sein müssen. Gerade dort, wo man es nie vermutet hätte - in einem abgelegenen Gewerbegebiet in der Oberpfalz - steht ein überraschend eigenwilliger Turm, der aus der flachen, weitläufigen Landschaft herausragt. Eine international im 3D-Druck erfolgreiche Firma mit Firmensitz in Lupburg im Landkreis Neumarkt wollte ihr Motto "Radikale Innovation" auch im Firmensitz gespiegelt sehen. Der Architekt aus Pilsach reagierte auf diese Anforderung mit einem Gebäude mit oxidbeschichteter Fassade, deren Farbe je nach Temperatur und Lichteinfall in Grün-, Blau- und Goldtönen changiert.