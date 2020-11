RKI: Steigende Zahl an Neu-Infizierten in Bayern und Deutschland

Das RKI meldet wieder über 20.000 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 642.488 Fälle. Den Daten zufolge starben weitere 130 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 11.226. Am Freitag waren erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet worden.

Auch in Bayern gehen die Zahlen nach oben

Für den Freistaat vermeldet das RKI 4.389 Neuinfektionen (07.11., 0 Uhr). Damit steigt die Gesamtzahl auf 127.614 Fälle. Weitere 20 Menschen starben danach binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus. Der Inzidenzwert liegt für Bayern damit bei 160,35 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage.

So werden beispielsweise für München 688 neue Fälle gemeldet (07.11., 0 Uhr). Der Inzidenzwert liegt damit bei 160,35. In der Frankenmetropole Nürnberg wurden 287 Neu-Infektionen registriert, in Landkreis Rosenheim 163, im Landkreis München 73, in der Stadt Augsburg 27, im Landkreis Fürstenfeldbruck 129, im Landkreis Augsburg 199, im Landkreis Freising 34, im Landkreis Dachau 49, im Landkreis Rottal-Inn 50.

Im unteren Bereich sind die aktuellen Zahlen für Bayern im Einzelnen aufgeführt.

Nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts sind derzeit vor allem die Altersgruppen 15 bis 59 von einer Covid-19-Erkrankung betroffen. Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es kaum. Beide sind fast gleich häufig betroffen.

Immer mehr Deutsche haben Angst vor Corona

Angesichts der Zahlen bei den Neuinfektionen wächst die Furcht vor dem Coronavirus in Deutschland einem Zeitungsbericht zufolge deutlich. Im Oktober seien 18 Prozent der Deutschen sehr und 67 Prozent etwas besorgt gewesen, sich selbst zu infizieren, schreibt die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage für das Bundesgesundheitsministerium. Im Juni seien noch lediglich acht Prozent sehr und 58 Prozent etwas besorgt gewesen.

Positiv sei demnach die Erfahrung der Deutschen mit den Tests und den Gesundheitsämtern. Von denen, die bereits auf Corona getestet worden seien, hätten 88 Prozent angegeben, dass es schnell und unkompliziert gelaufen sei. Von den Bürgern, die mit dem Gesundheitsamt Kontakt gehabt hätten, hätten mehr als die Hälfte von guten Erfahrungen berichtet.

Teststrategie gerät immer mehr in den Fokus

In Sachen Teststrategie geht Bayern bundesweit einen Sonderweg. Doch die Labore kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nun erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Anpassung. "Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen", sagte er in dem "Spiegel" In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder. "Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln", so Söder. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln."

Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.