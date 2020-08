RKI präsentiert Ergebnisse der Corona-Studie in Bad Feilnbach

Wie viele Menschen haben bereits Antikörper gegen das Coronavirus? Wie hoch ist der Anteil der Erkrankungen, die völlig ohne Symptome verlaufen sind? Wer erkrankt häufig an Covid-19? Beeinflussen Familienbeziehungen, Bildungsgrad oder auch das Haushaltseinkommen das Infektionsgeschehen? Das wollte das Robert-Koch-Institut (RKI) herausfinden und hat dazu eine Studie an verschiedenen Corona-Hotspots, darunter auch Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim, durchgeführt. Erste Ergebnisse von dort will das RKI heute präsentieren.

Studie wird in vier deutschen Gemeinden durchgeführt

Die Studie "Corona-Monitoring lokal" läuft deutschlandweit in vier Gemeinden, die besonders vom Coronavirus betroffen waren. Bad Feilnbach ist - nach Kupferzell in Baden-Württemberg - die zweite Gemeinde, in der die Wissenschaftlerinnen und Forscher vor Ort sind. In Kupferzell zum Beispiel lag die Dunkelziffer der Corona-Infektionen höher als erwartet.

2.000 Bad Feilnbacher haben sich an der Corona-Studie beteiligt

Rund 2.000 Erwachsene wurden getestet und befragt. In Bad Feilnbach hatten sich rund 160 Menschen offiziell infiziert, bei gerade mal 8.500 Einwohnern. Das RKI geht jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer fünf Mal höher sein könnte als die gemeldete Infektionszahl.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie waren per Zufall aus dem Melderegister ausgewählt worden. Das Interesse an einer Teilnahme war groß, das RKI zog Anfang Juli eine positive Zwischenbilanz.