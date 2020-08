RKI meldet so viele Corona-Neuinfektionen wie zuletzt im April

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1.707 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen hervor.

Mehr zum Thema Corona finden Sie in unserem Live-Ticker

Infektionszahl weit unter dem Höchststand

Mehr waren es zuletzt am 26. April mit 1.737 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an.

Höhere Testzahl nicht der alleinige Grund für höhere Infektionszahlen

Direkte Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen lässt der aktuelle Anstieg der Fallzahlen allerdings nicht zu, da zuletzt auch die Zahl der durchgeführten Tests immens erhöht wurde. Das allein erklärt laut Experten die gestiegenen Infektionszahlen nur zum Teil. Auch Epidemiologie-Professor Gérard Krause vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sagte: "Der Anstieg der positiven Tests ist nicht allein dem Anstieg der Testungen geschuldet."

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 228.621 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Bereits mehr als 175.000 Test bei Reiserückkehrern in Bayern

Allein an den Test-Stationen für Reiserückkehrer an Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen in Bayern ließen sich nach offiziellen Angaben bisher mehr als 175.000 Menschen auf Covid-19 testen. Nach den Pannen bei der Übermittlung der Ergebnisse baut Bayerns Ministerpräsident Söder sein Kabinett um. Der bisherige Bau- und Verkehrsstaatssekretär Holetschek wechselt heute unbefristet ins Gesundheitsministerium. Dort soll er die in die Kritik geratene Ressortchefin Melanie Huml im Kampf gegen das Sars-CoV-2-Virus unterstützen.