Höchststand seit Pandemiebeginn: Fast 40.000 neue Corona-Fälle

Krankenhausampel auf Rot

Die Krankenhausampel war am Montag in Bayern auf Rot gesprungen: Auf den Intensivstationen des Freistaats werden laut Divi-Intensivregister derzeit 647 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon 344 mit künstlicher Beatmung. Seit Dienstag gelten in Bayern deshalb deutlich verschärfte Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Montag mit 3,93 an (Freitag: 3,91). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.