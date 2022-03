RKI: Deutschlandweit höchste Corona-Inzidenzwerte in Franken

In einigen Landkreisen in Franken sind die Inzidenzwerte derzeit deutlich höher als in anderen Regionen in Deutschland. Unter den zehn Landkreisen und kreisfreien Städten mit den bundesweit höchsten Werten finden sich gleich vier fränkische.