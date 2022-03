RKI: Bundesweit zweithöchste Inzidenz in Coburg

Der Regierungsbezirk Oberfranken gehört zu den bundesweit am stärksten von Corona betroffenen Regionen. Den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weist die Stadt Coburg die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland auf. Sie liegt bei 3.374. Nur der Landkreis Nordhausen in Thüringen liegt mit 3.470 noch darüber. Seit Tagen zählen die Inzidenzwerte in Oberfranken zu den höchsten in Deutschland.

Drei weitere oberfränkische Landkreise - Hof, Coburg und Lichtenfels – und die Stadt Hof liegen ebenfalls über der 3.000er Marke. Die weiteren Kommunen im Überblick: Stadt Bayreuth 2.515,9, Landkreis Bayreuth 2.585,9, Landkreis Kulmbach 2.923,2, Stadt Bamberg 2.048,9, Landkreis Bamberg 2,675,3, Landkreis Kronach 2,733,8, Landkreis Wunsiedel 2.887,2, Landkreis Forchheim 2.747,9.

Inzidenzwert in Oberfranken über Bayerndurchschnitt

In Oberfranken lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut LGL am Mittwoch bei 2.866,0. Bayernweit beträgt sie laut RKI am Donnerstag 2.199,9 und ist damit im Vergleich zum Vortag (2.183,4) leicht angestiegen. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 1.752,0.