22.000 Neu-Infektionen in Deutschland - über 4.000 in Bayern

Das Robert-Koch-Institut hat im Zusammenhang mit dem Coronavirus 22.461 Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag war mit mehr als 23.000 Neuinfektionen ein neuer Höchststand verzeichnet worden. In Bayern stieg die Zahl der Neuinfizierten leicht, von 4.177 auf nun 4.275.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts 773.556 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 493.000.

Der Blick auf einzelne Landkreise und Städte

In Bayern wurden seit Beginn der Pandemie laut RKI 153.156 Corona-Infektionsfälle gemeldet. 3.108 Menschen starben. Der Inzidenzwert für den Freistaat liegt bei 178,78 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage (14.11., 0 Uhr).

München meldet zum Vortag 473 neue Fälle, drei Menschen verstarben. Für Nürnberg registriert das RKI 158 Neu-Infektionen, für den Rosenheimer Landkreis 108 und einen neuen Todesfall, für Augsburg 296 neue Fälle (+1 Todesfall).

Die anderen Werte aus Landkreisen und Städten finden sie im unteren Teil im Einzelnen aufgelistet.

Operationen verschieben – weniger Dokumentationspflicht

Derweil forderten Deutschlands Klinikärzte die Bundesländer mit vielen Corona-Fällen zu einem Stopp verschiebbarer Eingriffe in den Krankenhäusern auf. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung kritisieren die Ärzteorganisation Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten. "Die Krankenhäuser in stark belasteten Regionen müssen unverzüglich von der Politik aufgefordert werden, plan- und verschiebbare stationäre Eingriffe je nach Belastungssituation zu reduzieren beziehungsweise einzustellen."

Der Marburger Bund fordert zudem die Aussetzung der Dokumentationspflicht durch das medizinische und pflegerische Personal. Die Beschäftigten in Kliniken müssten sich jetzt vorrangig der Pflege von Patienten widmen können.

"Deshalb müssen Abrechnungsprüfungen, Fallbesprechungen oder auch Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder Anfragen von medizinischen Begründungen und sogenannte Falldialoge durch die Krankenkassen ausgesetzt werden." Marburger Bund