Rituelle Gewalt: Modellprojekt in Würzburg soll Opfern helfen

Rituelle Gewalt kann auf unterschiedliche Weise ausgeübt werden, etwa im Rahmen eines satanistischen Rituals. Unter dem Deckmantel einer Ideologie erleben Opfer systematisch mit wiederkehrenden Handlungen Misshandlungen. Diese können körperlich, seelisch oder sexuell sein. Für die Betroffenen gibt es nur wenige Anlaufstellen. Der Würzburger Verein Wildwasser will das mit dem Projekt "Hilfen für Frauen und Mädchen mit komplexen Gewalterfahrungen" ändern.

Ziel von Wildwasser: Für rituelle Gewalt sensibilisieren

In dem Modellprojekt in Würzburg sollen Mädchen und Frauen, rituelle Gewalt erfahren haben, leichter Zugang zu Schutz und Beratung bekommen. Dafür sollen unter anderem Mitarbeiter im psychosozialen Bereich sowie die Gesellschaft für das Thema rituelle und organisierte Gewalt sensibilisiert werden, erläuterten Vertreter von Wildwasser.

Unglaubwürdigkeit als Problem

Den Erfahrungen des Vereins zufolge werden die Schilderungen der Opfer oft als unglaubwürdig eingestuft, da die Täterkreise dafür sorgen würden, dass sie als "verrückt" gälten und es keine Beweise gebe. Dies treffe etwa Opfer von Satanismus, Faschismus oder religiös begründeten Ideologien. "Für Menschen mit diesen Erfahrungen ist es besonders schwer, Schutz und angemessene Unterstützung zu erhalten – es gibt kein Entkommen", so die Projektverantwortlichen.

Fortbildung für Psychotherapeuten

In der Ausbildung von vielen Psychotherapeuten und Psychiaterinnen ist rituelle Gewalt dem Verein Wildwasser zufolge gar nicht oder kaum Thema. Psychotherapeuten sollen daher ermutigt und fortgebildet werden, mit Betroffenen zu arbeiten und Therapieplätze anzubieten. Das Projekt "Hilfen für Frauen und Mädchen mit komplexen Gewalterfahrungen" wird vom Bund mit 140.000 Euro gefördert und soll bis Ende 2022 laufen.

Fall in Würzburger Kinderheim

"Würzburg Wildwasser" verzeichnet den Jahresberichten zufolge beim Thema rituelle Gewalt jährlich etwa fünf bis sieben Fälle in der Region. In den vergangenen Wochen kamen Vorwürfe von Übergriffen durch Geistliche und Nonnen in einem Würzburger Kinderheim an die Öffentlichkeit. Diese Fälle sollen vor etwa 40 und über 50 Jahren passiert sein. Ein mutmaßliches Opfer sprach dabei von rituellem Missbrauch durch Geistliche. Der Würzburger Bischof Jung hält die Vorwürfe laut Bistum für plausibel.