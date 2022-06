Ritter und Gaukler beim Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein

Handys, Uhren und Strom im Lager tabu

Ein Meer von überwiegend wollweißen Baumwollzelten ist zu sehen. Darauf wehen Flaggen der jeweiligen Stämme. Vor den Zelten stehen Schwerter, Schilder und mittelalterliche Kochutensilien. Handy, Uhren oder Strom sind dagegen tabu. Für viele Teilnehmer hier ist genau das auch der besondere Reiz des Lagerlebens. Im echten Leben sind einige Ingenieure, Ärzte oder Mechaniker - hier sind sie alle gleich.

Kathrin aus Schweinfurt genießt dabei vor allem auch die Einfachheit: "Dieses Experiment einfach mal machen: Man hat einen Becher, man hat einen Teller, ein Messer, das man am Gürtel trägt und wenn es weg ist, hat man Pech gehabt. Interessant einfach mal zu sehen, mit wie wenig es eigentlich geht." Für sie ist das Lagerleben hier wie "Pfadfinder nur für Erwachsene".

Zahlreiche Mitmachangebote beim Mittelaltermarkt

Nebenan führt die Zeitreise in eine alte Schmiede vom Verein "Frankenhammer-Mitmachschmiede". Hier können Besucher wie in alten Zeiten unter professioneller Anleitung am Amboss stehen und den Hammer schwingen. Sich ein eigenes Schmuckstück erstellen oder ganz simpel einen Nagel anfertigen. Selbst für Kinder ab acht Jahren ist das einfach möglich.

Ob in der Schmiede, beim Drechsler, bei der Korbmacherin oder in der Tonwerkstatt. Beim Mittelaltermarkt auf Burg Rabenstein können die Besucher bis Sonntag viele alte, längst ausgestorbene Handwerksberufe kennenlernen und selbst ausprobieren. Kinder dürfen in die Gauklerschule oder mit dem Bogen schießen. Dazu gibt es jeden Abend eine Feuershow und allerlei Kunsthandwerk zu kaufen.

Wiener Fechtschule zeigt Schaukampf

Ein besonderes Highlight ist auch der tägliche Auftritt der Wiener Fechtschule. Auch sie ist, wie viele andere Teilnehmer, schon seit vielen Jahren traditionell beim Mittelaltermarkt Burg Rabenstein zu Gast. Die Männer trainieren zu Hause drei Mal die Woche, um fit in die Schaukämpfe zu starten. Dabei halten sie sich an historische Vorlagen, die genau belegen, wie die Kämpfe durchgeführt wurden. Auch hier ist Detailtreue das A und O.