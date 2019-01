Riskante Schnee-Einsätze: Feuerwehr zieht aber positive Bilanz

Mittlerweile hat sich die Lage im Landkreis Deggendorf wieder entspannt. Insgesamt mussten die Feuerwehren allein am Samstag zu rund 200 Einsätzen ausrücken, sagte Einsatzleiter und Kreisbrandinspektor Bernhard Süß dem Bayerischen Rundfunk.

Gefährlich für die Feuerwehr

Auch in der Nacht habe es weitere Einsätze gegeben. Auf der besonders betroffenen Strecke zwischen Egg und Metten mussten die Einsatzkräfte schweres Gerät einsetzen. Einzelne Straßen konnten aber erst am Sonntagmorgen geräumt werden, da es in manchen Waldstücken selbst für die Feuerwehrleute zu gefährlich gewesen wäre, weil weitere Bäume unter der Last des nassen Schnees umzufallen drohten. Bei Schöllnstein erwischte ein umfallender Baum ein Feuerwehrauto, verletzt wurde aber niemand.

"Die Risikogrenze ist eindeutig dann überschritten, wenn uns während der Arbeit die Bäume auf die Feuerwehrautos fallen, was gestern ja auch passiert ist. Dann ist es allerhöchste Zeit, den Rückzug anzutreten." Bernhard Süß, Kreisbrandinspektor

Auch wenn die Straßen weitgehend wieder frei sind, und die Stromausfälle in der Region wieder behoben wurden, machen vor allem der Waldbahn noch immer umgefallene Bäume zu schaffen.

Spaziergänger sollen nicht in Wald gehen

Auch Spaziergänger sollten sich momentan noch von Wäldern fernhalten. "Wälder zu betreten würde ich heute auf alle Fälle noch nicht empfehlen, solange noch Schnee auf den Bäumen liegt. Weil wirklich zu jeder Sekunde von oben ein Baum kommen kann und des wirklich Gefahr für Leib und Leben bedeutet", sagt Süß.

Insgesamt sei der Einsatz gut verlaufen, so Süß. Feuerwehren, Kreiseinsatzzentrale und Integrierte Leitstelle hätten gut zusammengearbeitet.