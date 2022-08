Ringlstetter-Arena in Großköllnbach eingeweiht

Erlös der Einweihungsfeier geht auch an Flüchtlingshilfe

Zum Abschluss der Einweihungsfeier gab Ringlstetter mit seiner Band ein Konzert, zuvor spielte die Coverband "Mörderhand". Der Erlös der Einweihungsfeier geht an die Regensburger Flüchtlingshilfe Space Eye und an Bellevue de Monaco, ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete in München, sowie an die Jugendarbeit des SV Großköllnbach.

Wie kam es zur Namenspatenschaft?

Angefangen hatte alles 2019 mit einem Scherz in Ringlstetters BR-Sendung. Damals suchte der Jahn Regensburg nach einem neuen Namen für sein Stadion. Das Jahnstadion könne er sich nicht leisten, sagte Ringlstetter damals in seiner Sendung. Daraufhin meldete sich der SV Großköllnbach bei Ringlstetter und bot ihm die Namenspatenschaft für das ehemalige Birkenstadion an. Der Vertrag läuft nun erstmal für ein Jahr. "Der verlängert sich aber automatisch, wenn ich nicht kündige, ähnlich wie bei einem Smartphone-Vertrag", so Ringlstetter.