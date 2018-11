Ringen um Seehofers Zukunft: CSU-Spitze berät in München

Knappe Sätze, inhaltsleere Floskeln - das war alles, was die Teilnehmer vor Beginn der Sitzung in der Landesleitung in die Mikrofone sagten. Er erwarte eine "gute Sitzung", verkündete Ministerpräsident Markus Söder. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte: "Jetzt reden wir erst mal." Führende Köpfe der CSU, neben Parteichef Horst Seehofer und dessen Stellvertretern auch die CSU-Bezirksvorsitzenden, kamen am Nachmittag in der Landesleitung in München zusammen.

Offiziell soll es um die Liste für die Europawahl 2019 gehen. Manfred Weber, der gerade erst zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei für die Europawahl gekürt wurde, war zu entlocken, dass es aber um mehr gehen dürfte: "Wir werden uns um die Europaliste kümmern, und wir werden uns sicherlich auch um andere Fragen kümmern", so Weber. Die CSU müsse sich jetzt so aufstellen, dass sie bei der nächsten Wahl wieder zulegen könne. "Nach drei verlorenen Wahlen müssen wir jetzt die Trendwende schaffen." Somit dürfte auch die Personalie Seehofer auf die Tagesordnung kommen.

Herbe Verluste

Wie schon bei der Bundestagswahl 2017 hatte die CSU auch bei der Landtagswahl am 14. Oktober große Einbußen hinnehmen müssen. Die Christsozialen verloren die absolute Mehrheit und sind in der neuen Legislaturperiode auf die Freien Wähler als Koalitionspartner angewiesen.

Die Aufarbeitung des Absturzes auf 37,2 Prozent hatte die CSU unmittelbar nach der Landtagswahl zunächst vertagt. Der vom Vorstand beschlossene Fahrplan lautete: zunächst volle Konzentration auf die Bildung einer stabilen Regierung, erst dann Wahlanalyse und Debatte über personelle Konsequenzen. Mittlerweile ist der Koalitionsvertrag unterschrieben und Markus Söder als Ministerpräsident bestätigt. Am Montag soll dann noch das Kabinett ernannt werden. Seehofer kündigte kürzlich an, sich nach der Kabinettsbildung zu seiner politischen Zukunft äußern zu wollen.

Seehofer spricht über Fußball

Bei seiner Ankunft an der Parteizentrale wirkte Seehofer am Nachmittag gelöst: "Mir geht es sehr gut", ließ er die wartenden Journalisten wissen. Mit seinem typischen Lächeln auf den Lippen sprach er über das schöne Wetter und die Ergebnisse der bayerischen Fußball-Vereine. "Ingolstadt hat 1:1 gespielt, Bayern hat verloren", verkündete er noch.

CSU-Bezirkschef verweist auf Merkel-Rückzug

Dass Seehofer während der Sitzung in die Defensive geraten könnte, machte der schwäbische CSU-Bezirkschef Markus Ferber in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" deutlich. Er sagte mit Blick auf das Treffen: "Wenn man uns für Sonntag einlädt, dann muss man sich auch gewahr sein, dass man vor Ende der Regierungsbildung Aussagen treffen muss." Er gehe davon aus, dass mit der Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel, nicht mehr als CDU-Vorsitzende anzutreten, "eine gewisse Dynamik in den Prozess gekommen ist".

Spekulationen über Seehofers Zukunft

Eigentlich ist Horst Seehofer noch bis Ende 2019 als CSU-Vorsitzender gewählt - die Spekulationen über seine Zukunft hatten in den vergangenen Tagen aber immer wieder neue Nahrung bekommen. "Die Zeit" hatte am Mittwoch unter Berufung auf "mehrere Vertraute" berichtet, Seehofer wolle sein Amt als Parteichef zur Verfügung stellen, wolle aber Bundesinnenminister bleiben.

Dagegen hieß es in der "Bild am Sonntag", Seehofer wolle bei einem Rücktritt als Parteichef auch nicht mehr dem Bundeskabinett angehören. Ein "Durchwursteln" werde es mit ihm nicht geben, zitierte die Zeitung enge Vertraute Seehofers. Dieser wolle bei der Nachfolgeregelung und der Erneuerung der CSU eine einvernehmliche Lösung in der Partei. Sollte es diese nicht geben, wolle er einen klaren Schlussstrich ziehen - in beiden Ämtern.

Öffentliche Rücktrittsforderungen

Mit Seehofers Rückzug von der Parteispitze rechnen mittlerweile viele in der Partei fest. Schon seit dem Wahlabend kamen aus unterschiedlichen Teilen der Partei immer wieder öffentliche Rücktrittsforderungen an den Parteichef - von Kommunal-, Landes- und Bundespolitikern, aus Kreisverbänden, von früheren CSU-Granden. Schnell waren sich nach der Wahl weite Teile der Partei einig darin, Seehofer allein die Schuld am Wahldebakel zuzuschieben - Spitzenkandidat Söder dagegen ist in der CSU unangefochten. Er gilt als Favorit für die Seehofer-Nachfolge an der CSU-Spitze.

Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber riet Seehofer in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dem Beispiel von Kanzlerin Angela Merkel zu folgen und sein Partei-Spitzenamt aufzugeben. Stoiber plädierte dafür die Ämter des CSU-Vorsitzenden und des Ministerpräsidenten in Bayern wieder in eine Hand zu geben. "Wenn man das Amt des Ministerpräsidenten von dem des Parteivorsitzenden trennt, ist das schwächer."