Ringen um Corona-Regeln - Söder: Verschärfung in Bayern sicher

Vor dem Bund-Länder-Gipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise zeichnen sich wieder kontroverse Debatten ab. Zwar verständigten sich die Ministerpräsidenten der Länder vorab auf eine gemeinsame Beschlussvorlage für die Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag. Mehrere Regierungschefs machten aber deutlich, dass der bisherige Kompromiss aus ihrer Sicht nicht ausreiche und nachgebessert werden müsse. Die Kanzlerin kündigte derweil eigene Vorschläge an.

Strengere Kontaktbeschränkungen - aber Lockerung an Weihnachten

Die bisherige Beschlussvorlage der Länder sieht unter anderem eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis mindestens 20. Dezember, eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und auch Regeln für die Weihnachtstage sowie Silvester vor. Bis kurz vor Weihnachten sollen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, Kinder bis 14 Jahre sollen davon ausgenommen bleiben. Bisher liegt die Obergrenze bei zehn Menschen.

Für Weihnachten und Silvester sind gesonderte Vorschriften geplant: Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen sich maximal zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen dürfen, "Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen", heißt es in einer Beschlussvorlage, die dem BR vorliegt.

Söder: "Reicht nicht aus"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, es sei dringend notwendig, dass das Papier noch verbessert werde. "Das Papier, dass wir beschlossen haben gestern, ist ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht reicht er nicht aus", sagte Söder in München. Es gebe einige Länder - zum Beispiel Baden-Württemberg und Sachsen - die ebenfalls Nachbesserungen wollten. "Auch aus dem Bundeskanzleramt will man noch einmal das Papier grundlegend angehen."

Nötig ist laut Söder vor allem eine Hotspot-Strategie: In Regionen mit hohen Inzidenzwerten müsse man anders vorgehen als in Gegenden mit niedrigeren Zahlen. Hier müsse es strengere Kontaktbeschränkungen und Regeln für Schulen geben - beispielsweise mit einem Wechselunterricht für höhere Jahrgangsstufen. Söder bedauerte in diesem Zusammenhang, dass eine Mehrzahl der Länder sich beim Thema Maskenpflicht im Unterricht schwertue. "Wir behalten das auf jeden Fall bei."

Bayern will auf jeden Fall verschärfen

Der CSU-Chef hofft, dass am Mittwoch noch an "einigen Stellen Verbesserungen" erreicht werden. Sollte dies nicht gelingen, will er für Bayern auf jeden Fall eigene strengere Regeln auf den Weg bringen. In der Beschlussvorlage sei vorgegeben, dass die Länder "nachschärfen" könnten. "Und das wird dann Bayern auch tun", kündigte der Ministerpräsident an. Am Donnerstag werde das bayerische Kabinett darüber beraten, am Freitag werde dann der Landtag darüber abstimmen.

Söder zeigte einerseits Verständnis für die geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für die Weihnachtstage. Andererseits kritisierte er, dass diese bis Neujahr gelten sollen. Das bereite ihm Sorgen. Denn Silvester werde weniger im Familienkreis, sondern eher mit Freunden gefeiert. "Da müssen wir noch mal überlegen, ob die Zahl da angemessen ist." Einige Länder - neben Bayern auch Baden-Württemberg und Berlin - seien bei der Obergrenze "zurückhaltender".

Söder machte deutlich, dass der Teil-Lockdown am 20. Dezember wohl nicht vorbei sein werde. Jedem müsse bewusst sein, "dass nicht am 20.12. alles geöffnet wird". Das Datum sei deswegen gewählt worden, weil das Gesetz klar vorgebe, "dass Verordnungen nur für vier Wochen gemacht werden". Für ihn sei ganz klar, dass "das natürlich auch danach weiter fortgesetzt wird".

Kretschmann mit "allergrößten Bauchschmerzen"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, bei der Länder-Einigung seien Kompromisse dabei, die ihm "außerordentlich schwer gefallen" seien. Er verwies vor allem auf die Lockerung der Kontaktbeschränkungen vom 23. Dezember bis 1. Januar. Dieser Zeitraum sei zu lang. "Ich mache das nur mit allergrößten Bauchschmerzen", betonte er in Stuttgart. "Weihnachten: stille Nacht, heilige Nacht. Silvester: laut, stinkig. Das sind schon völlig andere Feste", betonte der Grünen-Politiker.

"Ob das morgen so stehen bleibt, wird man sehen. Die Kanzlerin, wie ich sie kenne, wird darüber nicht gerade erfreut sein." Kretschmann geht daher von "harten Debatten" beim Bund-Länder-Gipfel aus. Nötig sind seiner Meinung nach einheitliche Regeln in den Ländern: "Zusammenbleiben ist wichtig, das haben wir jetzt gelernt in der Krise."

Merkel will Nachbesserungen

Die Bundeskanzlerin begrüßte den Beschlussentwurf der Länder nach übereinstimmenden Medienberichten in einer Sitzung der Unionsfraktion zwar grundsätzlich. Es gebe aber noch einige Punkte, bei denen nachgebessert werden könne. Nach Teilnehmerangaben kündigte sie an, der Bund werde eigene Vorschläge machen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird im Kanzleramt darüber nachgedacht, die Weihnachtsferien noch früher als von den Ländern geplant beginnen zu lassen - und zwar am 16. Dezember. Söder hatte am Morgen angekündigt, dass der letzte Schultag in Bayern statt dem 22. Dezember der 18. Dezember sein soll.

Auch der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, stellte in Berlin klar, dass er noch stärkere Maßnahmen erwarte. "Ich wünsche mir, dass wir konkretere Vereinbarungen finden auch im Bereich der Schule, die dann auch überall Anwendung in Deutschland finden."

Schleswig-Holstein lehnt schärfere Kontaktbeschränkungen ab

Derweil will Schleswig-Holstein die geplanten strengeren Kontaktbeschränkungen mit einer Obergrenze von fünf Personen nicht mittragen. Private Zusammenkünfte sollen dort weiterhin mit bis zu zehn Menschen möglich sein.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte allerdings zugleich die geplante Lockerung der Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr als "falsches Signal". Dadurch werde der Eindruck erweckt, dass man sich über Weihnachten mehr erlauben könne. Wenn sich zehn Personen aus zehn Hausständen plus Kinder bis 14 Jahre treffen dürften, könnten es sogar 20 Personen sein. "Ich halte die Zahl für deutlich zu hoch", sagte er. Sein Bundesland werde an der bewährten Regelung auch an Weihnachten festhalten, wonach sich nicht mehr als zehn Menschen öffentlich oder privat treffen dürfen.

Möglicher Streitpunkt Schule

Neben der Regelung für Weihnachten und Silvester könnte das Thema Schule zum Streitpunkt werden. Während Söder beispielsweise für eine Maskenpflicht auch im Unterricht für alle Jahrgangsstufen plädiert und einheitliche Regeln für mehr Distanzunterricht in Corona-Hotspots für ältere Schüler fordert, will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Präsenzunterricht festhalten. "Wir wollen so viel Normalität wie möglich für die Schüler", sagte sie. In jeder Region solle je nach Lage entschieden werden.