Ring frei für Weltmeisterin "Tiny Tina"

"Ich bin heiß und hungrig, hab Bock und will, dass es endlich los geht", sagt Tina Rupprecht. Die 30-Jährige ist gerade mal 1,53 groß, bzw. klein, 47 Kilogramm schwer, bzw. leicht, aber haut in ihrer Gewichtsklasse "Minimumgewicht" alle um: Seit 2018 trägt sie darin den Weltmeister-Gürtel. Ihr Kampfname: "Tiny Tina".

Nach über 500 Tagen geht’s wieder in den Ring

Seit Wochen trainiert sie täglich in ihrem Boxstall in Augsburg – ihr zweites Zuhause. Ein Abend auf dem Christkindlesmarkt ist gerade nicht drin. Macht ihr aber gar nichts: "Boxen ist einfach so ehrlich. Du kannst nichts verstecken. Wenn du nicht fit bist, dann sieht man das", erklärt sie. Vorbereitung ist alles: Mental und Körperlich. Vor dem Kampf wird jetzt aber nur noch locker geübt und Taktiken besprochen, aber "nicht mehr Vollgas bis zum 'Abkotzen'", sagt sie mit einem Grinsen.

Ihr letzter Kampf ist allerdings schon ein bisschen her – über 500 Tage. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind immer wieder geplante Kämpfe geplatzt.

Keine Angst, aber Respekt

Am Samstag, 10. Dezember, wird sie dann in Heilbronn gegen die Peruanerin Rocio Gaspar kämpfen, um ihren Weltmeister-Titel zu verteidigen. Das hat sie bereits viermal geschafft. Auf die leichte Schulter nimmt sie den bevorstehenden Kampf deswegen aber nicht: "Angst habe ich nicht, aber Respekt. Als Südamerikanerin hat sie ein großes Kämpferherz. Ich werde sie nicht unterschätzen", erzählt sie im BR Interview.

WBC-Titel – auf Augenhöhe mit Boxprofi Vitali Klitschko

Die Peruanerin steht im Ranking des WBC auf Platz vier. Der WBC ist der World Boxing Council. Das ist einer der bekanntesten Boxverbände der Welt und gehört mit WBA, WBO und IBF auch zu den vier größten. Den WBC-Titel haben schon Boxlegenden wie Muhammad Ali, Mike Tyson und Vitali Klitschko getragen. Dementsprechend begehrt sind dessen Weltmeister-Gürtel.

Wenn die Boxglocke läutet…

Das Gefühl wieder in den Ring zu steigen ist für Rupprecht unbeschreiblich "Adrenalin pur und das pusht dich zu Höchstleistungen", erklärt sie. Immer mit dabei ihr Box-Trainer Alexander Haan, der sie schon seit über 10 Jahren begleitet. "Wir gehen wieder auf die Jagd, als Jäger und nicht als Gejagte, und schauen, dass der Titel in Augsburg bleibt."

Vom Boxen allein leben ist

Von ihrer Leidenschaft aber auch zu leben, ist gar nicht so einfach. Ohne Sponsoren ginge es nicht und die seien im Frauenboxen aber eher rar gesät. Deswegen arbeitet Tina Rupprecht noch an zwei Tagen in der Woche als Sportlehrerin an der Realschule Zusmarshausen. "Ich kenne ganz viele Frauen, die nebenbei noch Vollzeit arbeiten und den Sport noch machen. Das ist schon anstrengend", so Tina Rupprecht.