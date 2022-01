Rindfleischpreise in Bayern hoch - Bauern trotzdem besorgt

Gute Nachricht für Bayerns Rinderhalter: Die Preise für Jungbullen, Schlachtkühe und Färsen haben sich 2021 deutlich erholt und liegen derzeit auf hohem Niveau, so Natascha Henze, Referentin für Tierhaltung und Tiergesundheit beim Bayerischen Bauernverband (BBV). Auch in den ersten Tagen des Jahres 2022 zeichnet sich kein Ende des Preis-Hochs ab, schreibt die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften (VEZG) in ihrem Marktbericht.

Fleischpreise steigen zwischen 13 und 20 Prozent

So stiegen zum Beispiel die Jungbullenpreise 2021 im Vergleich zum Vorjahr laut BBV um rund 14 Prozent beziehungsweise 50 Cent pro Kilogramm auf durchschnittlich 4,10 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht. Die Preise für weibliche Jungrinder erhöhten sich auf 3,78 Euro pro Kilo Schlachtgewicht und lagen 13 Prozent über Vorjahresniveau. Schlachtkuhpreise hatten nach BBV-Angaben 2020 im Jahresschnitt mit 2,77 Euro je Kilogramm das niedrigste Niveau der vergangenen zehn Jahre erreicht. Hier wurde 2021 eine Steigerung um gut 20 Prozent erzielt.

Futter, Energie, Düngemittel - auch die Betriebskosten steigen stark

Die gute Preisentwicklung ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen stehen stark gestiegene Betriebsmittelkosten, was die guten Gewinne laut Henze "erheblich dämpft". Beim Futter zum Beispiel verzeichnen Landwirte Kostensteigerungen von bis zu 52 Prozent. Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) zieht deswegen eine verhaltene Bilanz: Die Preisentwicklung sei für die Rinderhalter positiv, Energiepreise sowie Preise für Futter und Düngemittel jedoch seien deutlich gestiegen.

In Deutschland und Europa gibt es weniger Rinderhalter

Der wichtigste Grund für den Anstieg des Fleischpreises ist eine Verkleinerung der Anbieterzahl. 2019 und 2020 haben etliche Rindfleischerzeuger wegen der schlechten Preisentwicklung das Handtuch geworfen oder ihre Betriebe zumindest stark verkleinert. "Vor diesem Hintergrund reduzierte sich das heimische Schlachtviehaufkommen deutlich", erklärt BVV-Expertin Henze. Dieselbe Entwicklung habe auf dem EU-Markt stattgefunden. Importe aus Drittländern wie Argentinien oder Brasilien sind ebenfalls zurückgegangen, so dass heimische Produkte umso gefragter waren.

Zukunft hängt von der Akzeptanz der Preise durch den Handel ab

Wie sich der Rindfleischpreis langfristig entwickelt, das hängt auch vom internationalen Handel ab. Außerdem bleibt abzuwarten, wie Handelsketten und Verarbeiter auf die gestiegenen Preise heimischer Fleischerzeugnisse reagieren. Immerhin habe der Handel auch eine Verantwortung gegenüber den heimischen Fleischerzeugern, so die Experten der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Einfluss haben ihrer Ansicht nach auch die politischen Corona-Maßnahmen. So könnte beispielsweise ein erneuter Lockdown in der Gastronomie auch den Rindfleischabsatz negativ beeinflussen.