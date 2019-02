Rinderspacher fordert Schnellzüge nach Prag

"Das Schneckentempo behindert den grenzüberschreitenden Verkehr und das Zusammenwachsen im Herzen Europas", kritisiert der Vizepräsident des Bayerischen Landtags.

"Drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind die Bahnverbindungen zwischen Bayern und Böhmen immer noch so schlecht wie zu Zeiten des Kalten Kriegs." Markus Rinderspacher (SPD)

Die Folge seinen auch verstopfte Autobahnen wie beispielsweise auf der A6, so Rinderspacher.

Ziel: Expresszüge im 2-Stunden-Takt

Rinderspacher, der auch europapolitischer Sprecher der Landtags-SPD ist, betont, mit einer Schnellbahn würden die Straßen entlastet und es profitierten sowohl die bayerisch-böhmische Industrie wie auch der Mittelstand. Der Donauhafen Regensburg und der Moldauhafen Prag seien wichtige Verknüpfungspunkte für die Verladung von Bahn oder Lkw aufs Schiff. Für die Mobilität der Menschen müssten Expresszüge im 2-Stunden-Takt eine Selbstverständlichkeit sein.

Der Freistaat soll in Vorleistung gehen

Mit Ertüchtigungsmaßnahmen wie der Elektrifizierung und dem zweigleisigen Ausbau in Abschnitten sei eine Verkürzung der Fahrzeit zwischen München und Prag von fünfeinhalb auf knapp über vier Stunden machbar, so der SPD-Politiker. Rinderspacher fordert, der Freistaat müsse zur Beschleunigung der Maßnahmen seine Bereitschaft zur Vorfinanzierung von Einzelmaßnahmen erklären.

"Wenn der Freistaat in Vorleistung geht, profitiert von den beschleunigten Maßnahmen auch der bayerische Regionalverkehr durch Fahrzeitverkürzungen." Markus Rinderspacher (SPD)

Staatsregierung warnt vor Milliardenkosten

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage Rinderspachers macht Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) jedoch keinen Mut für zeitnahe Verbesserungen. Es seien Maßnahmen mit "Kosten zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden Euro nötig, um eine für den Schienenpersonenverkehr maßgebliche Reduzierung der Reisezeit auf rund 4 1/4 Stunden zu erreichen", so der Minister. Von den avisierten Kosten fallen knapp zwei Drittel auf bayerischer Seite an.

Immerhin habe der Bund die Elektrifizierung der Strecken Nürnberg-Marktredwitz-Schirnding-Grenze D/CZ ("Franken-Sachsen-Magistrale") und München / Nürnberg-Landshut-Regensburg-Schwandorf-Furth im Wald-Grenze D/CZ ("Metropolenbahn") in den Vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans Schiene eingestuft.