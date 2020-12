Rinderseuche BSE erreichte vor 20 Jahren Bayern

Heute vor 20 Jahren wurde der bayernweit erste BSE-Verdachtsfall im Oberallgäuer Markt Sulzberg bekannt. Hans-Peter Rauch, damals seit gerade zwei Wochen Obermeister der Metzgerinnung im Oberallgäu, erinnert sich: "In der Früh um halb sechs klingelte das Telefon. Und dann hat es geheißen: Der erste BSE-Fall in Bayern, und das auch noch bei uns. Von da weg war nichts mehr so, wie es vorher war", sagte er dem BR.

Vorproduzierte Ware wurde vernichtet

Die Metzger hatten demnach kurz vor Weihnachten schon viele Wurstwaren für die Feiertage vorproduziert – auch mit Rindfleisch. Aber dann wurde "von heute auf morgen das Rindfleisch so dargestellt, als wenn es Gift wäre", so Rauch. Viel vorproduzierte Ware wurde vernichtet, manche Betriebe stellten zwischenzeitlich auf Kurzarbeit um.

Ganze Rinderherden notgeschlachtet

Mindestens ebenso heftig traf der Rinderwahn die Bauern, teilweise wurden ganze Rinderherden auf staatliche Anordnung hin notgeschlachtet - eine Maßnahme, die, wie man heute weiß, längst nicht immer nötig gewesen wäre. Aber man wollte auf Nummer sicher gehen: Schließlich stand der BSE-Erreger im Verdacht, beim Menschen die tödliche Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auszulösen.

Jahrzehntelange Zuchtleistung zunichte gemacht

Für die betroffenen Bauern war es eine Katastrophe, sagt der Präsident des schwäbischen Bauernverbands, Alfred Enderle: "Es wurde ja nicht unterschieden. Auch neugeborene Kälber wurden eingeschläfert. Das waren für die Familien ganz, ganz dramatische Situationen, weil einfach die Zucht von Jahrzehnten verloren ging. Und man hat ja auch einen Bezug zu den Tieren, das war psychisch eine riesen Belastung für die betroffenen Bauernfamilien." Zumindest finanziell wurden die Bauern für den Verlust der Tiere entschädigt.

Teilweise ungetestetes Fleisch in Verkehr gebracht

Auch bei Gerichten liefen die Mühlen in Sachen BSE heiß, erinnert sich Christian Roch, der damals bei der Kemptener Staatsanwaltschaft bayernweit die Ermittlungen in Sachen BSE leitete. "Der weitaus größte Umfang unserer Ermittlungen waren ungefähr 300 Verfahren, in denen festgestellt wurde, dass Rinder, ohne dass der notwendige BSE-Test durchgeführt wurde, dann in den Verkehr zum menschlichen Verzehr gelangt sind", sagte Roch dem BR. "Das stellte nach dem damaligen Strafrecht eine Straftat dar und wegen diesen Straftaten haben wir bayernweit tatsächlich viele Ermittlungsverfahren geführt, gegen amtliche Tierärzte, teilweise auch gegen Landwirte, und dann auch mit Verurteilungen diese Verfahren abgeschlossen."

Letzter BSE Fall in Bayern im Jahr 2006

Laut dem bayerischen Umweltministerium datiert der letzte in Bayern nachgewiesene BSE-Fall aus dem Jahr 2006. Die Fütterung von aus Wiederkäuern gewonnenen Proteinen in Kraftfutter oder Milchaustauschern für Kälber, was für die Übertragung verantwortlich gemacht wurde, ist längst EU-weit verboten. Heute könne auf eine systematische Testung gesund geschlachteter, in Deutschland geborener Rinder wieder grundsätzlich verzichtet werden, heißt es aus dem Umweltministerium.