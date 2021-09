Rinder "übernehmen" Landschaftspflege im Augsburger Stadtwald

Im Augsburger Stadtwald sind seit einigen Wochen ganz besondere Landschaftspfleger unterwegs: Sie sind rötlich-braun, behuft und haben ein seidig glänzendes Fell mit weißen Flecken. Insgesamt acht Rinder grasen im Augsburger Stadtwald nahe Königsbrunn - und übernehmen damit eine wichtige Funktion.

Damit die Büsche keine Tier- und Pflanzenarten verdrängen

Indem sie an den Gräsern und Büschen knabbern, helfen die Rinder gewissermaßen dem Landschaftspflegeverband. Der steht nämlich im Stadtwald vor einer großen Herausforderung: Weil sich die Grünflächen ohne spezielle Pflege immer mehr zu Büschen entwickeln, würde sich der Wald langfristig in einen Laubwald verwandeln. "Wenn man nichts machen würde, dann würde der Wald im Laufe der Zeit immer dichter werden und er würde sich sehr stark verändern. Und sehr viele Tier- und Pflanzenarten würden dann verschwinden", erklärt Norbert Pantel vom Landschaftspflegeverband Augsburg.

Tierische Helfer sind schon seit Jahren im Stadtwald

Verschwinden würden beispielsweise Tier- und Pflanzenarten, die an nährstoffarme Standorte angepasst sind, wie etwa Orchideen. Dass die tierischen Helfer im Stadtwald gute Arbeit leisten, haben schon andere Tierarten bewiesen: Seit Jahren grasen dort bereits Wildpferde und neuerdings auch Schafe.

Acht Rinder und Kälber sind jetzt im Stadtwald

Obwohl sie gute Arbeit leisten, haben sie bisher einen Bogen um eine Stelle gemacht: Einen wuchernden Faulbaum, um den sich jetzt die Rinder kümmern sollen. Hergebracht hat die Rinder Landwirt Martin Augustin aus dem Landkreis. Von ihm stammen auch die Namen der Tiere: Olga, Annabell, Brunhilde, Fritzi, Franziska, Anna, Blume und Osterglocke, insgesamt vier Mutterkühe mit ihren Kälbern.

Futter aus dem Stadtwald macht sich im Geschmack bemerkbar

Das Besondere an dem Futter aus dem Stadtwald: Es wird irgendwann zu schmecken sein. "Das Gras ist ein sehr gutes Futter und langsam gewachsenes Fleisch hat einen sehr guten Geschmack", so Landwirt Augustin.

Infos zu den Tieren

Nicht nur Natur und Tier profitieren gegenseitig voneinander: Wer im Stadtwald unterwegs ist, kann sich an eigenen Infotafeln über die Tiere informieren, die sonst in der Stadt nicht so häufig anzutreffen sind.