Rinchnach: Gruppe von "Wolfauslassern" trotz Verbots unterwegs

Obwohl der Brauch des sogenannten "Wolfauslassens" im Bayerischen Wald in diesem Jahr überall untersagt worden war, konnten es sechs Männer und zwei Frauen in Rinchnach nicht lassen: Eine Polizeistreife griff die "stark alkolholisierte Personengruppe", wie es im Polizeibericht heißt, in der vergangenen Nacht in der Probsteigasse in Rinchnach im Kreis Regen mitsamt ihren Glocken auf.

Polizei stoppte die "Wölfe"

Die Polizei war per Telefon alarmiert worden, dass in Rinchnach trotz Verbots ein "Wolfauslassen" stattfinden würde. Die Polizei stoppte die Gruppe um halb ein Uhr nachts und wurde bei der Kontrolle noch von einer weiteren Person gestört, die dazu kam. Alle Beteiligten erwartet nun eine Anzeige, weil sie gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben.

Bis zu 500 Euro Bußgeld

Momentan dürfen sich wegen der Pandemie nur Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Über die Höhe der Strafe entscheidet das Landratsamt. Es kann entweder pro Teilnehmer 150 Euro Bußgeld für einen Verstoß gegen die Kontaktbeschränkungen verhängen oder aber sogar pro Teilnehmer 500 Euro für die Teilnahme an einer - momentan wegen der Pandemie verbotenen - Veranstaltung.

Rinchnach ist Hochburg des Brauchs

Rinchnach gilt als Hochburg des Wolfauslasser-Brauchs im Bayerischen Wald. Bei der Tradition, die in der ganzen Region ausgeübt wird, gehen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in Gruppen von Haus zu Haus oder durch das Dorf und scheppern dabei mit teils überdimensionalen Kuhglocken. In Rinchnach gibt es in normalen Jahren immer am 10. November ein großes Treffen der verschiedenen "Wölfe", wie man die Gruppen nennt, am Dorfplatz, mit Hunderten von Zuschauern. Das war heuer ebenso wie andere große Treffen, zum Beispiel in Bodenmais, wegen der Pandemie abgesagt worden.