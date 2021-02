Rinchnach braucht einen neuen Bürgermeister

Anton Dannerbauer (CSU) ist erst seit neun Monaten Bürgermeister von Rinchnach. Jetzt muss dort neu gewählt werden. Das hat der zweite Bürgermeister Ludwig Lemberger heute dem BR bestätigt.

Dannerbauer seit September im Krankenstand

Dannerbauer, der erst bei der letzten Kommunalwahl 2020 ins Amt gekommen war, will den Bürgermeisterposten aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Der 48-Jährige ist seit September im Krankenstand. Er leidet laut Lemberger an Depressionen und war lange in Behandlung. Jetzt muss der Gemeinderat in der nächsten Sitzung am Dienstag über die Bitte des Bürgermeisters auf Entfernung aus dem Amt entscheiden, was reine Formsache sein dürfte.

Landratsamt bestimmt Wahltermin

Gleichzeitig soll in der Sitzung aber auch darüber abgestimmt werden, ob der künftige Bürgermeister haupt- oder ehrenamtlich sein soll. In der 3.000-Einwohner-Gemeinde war der Rathauschef jahrzehntelang ehrenamtlich. Erst für die letzte Kommunalwahl wurde bestimmt, dass er hauptamtlich sein soll. Wenn der Gemeinderat Dannerbauers Rücktritt annimmt, muss das Landratsamt über einen Termin für die Bürgermeister-Neuwahl entscheiden, die dann innerhalb von 90 Tagen danach stattfinden muss.