Rimparer Faschingszug: Angriff auf Sanitäter – Polizei ermittelt

Laut Polizei hatten ein 44-jähriger und ein 56-jähriger Sanitäter am Samstag gegen 17 Uhr in der Straße "Neue Siedlung" einer Frau helfen wollen, die dort offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung auf dem Gehsteig lag. Währenddessen wurden die beiden Helfer von zwei Unbekannten bedroht und angegangen. Der jüngere der beiden Sanitäter wurde von einem der Angreifer in den Bauch getreten.